Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı buldu! Uluslararası ajanslar Kahire'ye iniş anını 'son dakika' olarak geçti! "Tarihi el sıkışma"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Mısır'a yönelik yaptığı ziyaret dünya basınında geniş yankı buldu. Uluslararası haber ajansları Başkan Erdoğan'ın uçaktan iniş anını 'son dakika' başlığıyla yayınladı. Dünyada ses getiren ziyaret uluslararası basında "Bölge açısından bir dönem noktası", "Tarihi el sıkışma", "İki bölgesel güç arasında büyük adım", "Kazan-kazan politikası" başlıklarıyla nitelendirildi. Öte yandan Yunan basınında, Ankara ile Kahire'de yapılacak anlaşmaların Atina'yı endişelendirdiğini belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a yaptığı resmi ziyaret bugün dünya basının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN 12 YILIN ARDINDAN MISIR'DA!
Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, yıllar süren gerginliğin ardından iyileşme yoluna girdi. Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmelri, ilişkilerdeki pozitif gelişmeleri pekiştirdi. Bu yakınlaşma, hem ticari hem de diplomatik alanda yeni fırsatların kapısını aralıyor. İki ülke, bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra, ekonomik işbirliği ve ticaretin artırılmasına yönelik ortak çıkarları gözeterek adımlar atıyor.
DÜNYA BASININDAN GENİŞ YANKI BULDU
Uluslararası haber ajansları Başkan Erdoğan'ın Kahire'ye inmesini 'son dakika' başlığıyla duyurdu.
MISIR-TÜRKİYE ARASINDA 'DÖNÜM NOKTASI'
Middle East Eye (MEE) Türkiye ve Mısır'ın 10 yıldır süren anlaşmazlığa son vererek 'bir dönüm noktası' içinde olduğunu yazdı.
Analistlerin Türkiye-Mısır ilişkilerinin sadece iki ülke için değil bölge açısından da kritik önem taşıdığını söylediğine dikkat çeken MEE, İtalya Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CeSI) Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Giuseppe Dentice'in ifadelerine yer verdi.
Dentice Erdoğan'ın ziyaretinin devam eden bölgesel gerilimi azaltmak için bir fırsat olduğunu ve birçok bölgesel meselede istikrar sağlayabileceğini vurguladı.
AL JAZEERA'NIN GÖZÜ KULAĞI MISIR'DA
İki liderin görüşmesini açtığı canlı blogla dakika dakika okuyucularına aktaran Al Jazeera Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah el-Sisi tarafından Kahire'de havalimanında karşılandığını yazdı.
İki liderin Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki temasını 'tarihi el sıkışma' olarak nitelendiren Al Jazeera "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgedeki insanlara insani yardımın sağlanması gibi kritik bölgesel sorunları görüşmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
KAHİRE'YE TARİHİ ZİYARET
"Energia" adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.
Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kullanımının da ilgi odağı olmasının beklendiği, bu duruma Yunanistan'ın da ilgi gösterdiği bildirildi.
"İKİ BÖLGESEL GÜÇ ARASINDA BÜYÜK ADIM"
Kathimerini, ziyaret için "İki bölgesel güç arasındaki bağların yeniden inşasında büyük adım." diye yazdı.
Türkiye'nin, Mısır'a silahlı insansız hava araçları sağlayacağı kaydedildi.
"YENİ BİR İTTİFAK FIRSATI"
Suudi Arabistan merkezli Arab News, Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde Gazze meselesinin odak noktalarından birini oluşturduğunu aktardı. Haberde, Mısır ve Türkiye'den "iki bölgesel güç" şeklinde söz edildi.
Al Arabiya da BaşkanErdoğan ile Sisi'nin ilk karşılaşma anında el sıkıştığını bildirdi.
TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA 'KAZAN-KAZAN' POLİTİKASI
Ayrıca ANT 1 televizyonu da son dönemde Doğu Akdeniz'de Türk ve Mısırlı yetkililer arasında önemli çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.
Başkan Erdoğan ile Sisi arasındaki görüşmede, Doğu Akdeniz'e ilişkin "kazan-kazan" politikasının önemli bir yer tutacağının altı çizildi.
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