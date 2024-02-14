Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı buldu! Uluslararası ajanslar Kahire'ye iniş anını 'son dakika' olarak geçti! "Tarihi el sıkışma"

MISIR-TÜRKİYE ARASINDA 'DÖNÜM NOKTASI'

Middle East Eye (MEE) Türkiye ve Mısır'ın 10 yıldır süren anlaşmazlığa son vererek 'bir dönüm noktası' içinde olduğunu yazdı.

Analistlerin Türkiye-Mısır ilişkilerinin sadece iki ülke için değil bölge açısından da kritik önem taşıdığını söylediğine dikkat çeken MEE, İtalya Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CeSI) Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Giuseppe Dentice'in ifadelerine yer verdi.

Dentice Erdoğan'ın ziyaretinin devam eden bölgesel gerilimi azaltmak için bir fırsat olduğunu ve birçok bölgesel meselede istikrar sağlayabileceğini vurguladı.