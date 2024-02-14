Antalya'ya 13 saatte 3 aylık yağış düştü! Kepez’de 4 katlı binanın zemininde çökme yaşandı
Antalya'yı şiddetli sağanak vurdu. Kepez ilçesinde 4 katlı bir binanın zemininde çökme yaşandı ve bina tahliye edildi. Kentteki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
SU BASKINLARI HİZMETİ ENGELLEDİ
Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi.
HER YERDEN İHBAR YAĞDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı. Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü. Kepez ilçesinde 4 katlı bir binanın zemininde çökme yaşandı ve bina tahliye edildi. Kentteki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
4 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Ata Gündüz Kurşun: Antalya neredeyse 36 saattir afeti yaşıyor ve yağış halen devam ediyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre bölgede yağış akşam saatlerine kadar sürecek. Biz şu anda Kepez ilçesindeki Elifnur Apartmanı'nın olduğu yerdeyiz. 4 katlı olan bu bina tahliye edildi. Dünden veri biz Antalya'daki yaşanan durumu ekranlara getiriyoruz. Ancak bu apartmandaki durum biraz daha farklı.
DEPREMZEDE AİLENİN TALİHSİZLİĞİ
Binanın içine girildiği zaman çatlaklar göze çarpıyor. Ancak giriş katta yer olan Aldoğan ailesinin evi farklı bir durumda. Aldoğan ailesi aynı zamanda depremzede. 60 kişinin yaşadığı bu bina tahliye edildi. Binanın zemininde 10 santimetrelik bir çökme söz konusu. Adeta depremi andıran görüntüler var. Kahramanmaraş'ta depremi yaşayıp Antalya'ya gelen Aldoğan ailesi burada bir afet daha yaşadı.
AFAD İNCELEME YAPTI
Binanın zemini çöktü. Süpürgelik diye tabir edilen kısmın hemen üstünde derin çatlaklar oluştu. Kapı köşelerinin üstünde de çatlaklar net şekilde göze çarpıyor. AFAD ekipleri buraya gelip incelemelerde bulundu. Ekipler buraya tekrar gelip tespit tutanağı tutacaklar. Binada yaşanan çökmenin her yerde izleri görülüyor.
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