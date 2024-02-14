Antalya’ya 13 saatte 3 aylık yağış düştü! Kepez’de 4 katlı binanın zemininde çökme yaşandı

4 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ata Gündüz Kurşun: Antalya neredeyse 36 saattir afeti yaşıyor ve yağış halen devam ediyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre bölgede yağış akşam saatlerine kadar sürecek. Biz şu anda Kepez ilçesindeki Elifnur Apartmanı'nın olduğu yerdeyiz. 4 katlı olan bu bina tahliye edildi. Dünden veri biz Antalya'daki yaşanan durumu ekranlara getiriyoruz. Ancak bu apartmandaki durum biraz daha farklı.