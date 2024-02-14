Türk vatandaşlarına karşı vize retleri arttı! Dışişleri Bakanlığından açıklama: Hiçbir ülke bir şantaj kartı olarak kullanamaz

MÜNİH'TE GAZZE MESAJI VERİLECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görevi devraldığı 2023'ün Haziran ayından 31 Aralık sonuna kadar 212 bin 950 kilometre yol yaptığını ve bunun dünyanın etrafında 5 tur atmaya eşdeğer olduğunu, 1 Ocak'tan bu yana oldukça yoğun bir diplomasi takviminin kendileri için devam ettiğini söyleyen Keçeli, "Onlarca konuğu Ankara ve İstanbul'da ağırladık, bunlardan 8 tanesi dışişleri bakanıydı." diye konuştu.

Fidan'ın 8 ikili yurt dışı ziyareti olduğunu, bir defasında da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'a gittiğini ve orada çok sayıda toplantı yaptığını hatırlatan Keçeli, Fidan'ın Balkanlar'a yaptığı ziyaret ve görüşmelerin çok pozitif ve kapsayıcı olduğunu söyledi.

Keçeli, Fidan'ın Libya ziyaretine değinerek, Trablus'ta yapılan temaslarda, Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğüne, istikrar ve refahına verdikleri önemi tekrarladıklarını ve bu mesajları Libya'daki tüm taraflara verdiklerini kaydederek, Bingazi Başkonsolosluğunun çok kısa bir süre içerisinde faaliyete geçmesinin planlandığını dile getirdi. Keçeli, yarın Gürcistan ve Macaristan dışişleri bakanlarını ağırlayacaklarını aktardı.

Sözcü Keçeli, Bakan Fidan'ın Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını, yaklaşık 20 ikili görüşme yapacağını ve Münih'te Gazze'deki insani trajediyle ilgili mesajlar vereceğini anlattı.

Fidan'ın Münih temaslarının ardından Brezilya'nın Rio De Janeiro kentine gideceğini ve burada G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını aktaran Keçeli, bu yılki toplantının ana temasının "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olduğunu ve Fidan'ın burada çok sayıda toplantıya katılacağını kaydetti.