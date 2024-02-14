Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'ya milyonlarca turist gelecek
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Öyle projelerimiz var ki İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler. Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gezmeye gelecekler. Ankara'ya milyonlarca turist gelecek" dedi.
Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara tarafından düzenlenen programa katıldı. Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı'nda belediyecilikte destan yazdığını söyleyerek, Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştirdiğini savundu.
Belediye başkanlığı dönemlerinde Keçiören'e birçok hizmet yaptığını dile getiren Altınok, "Keçiören, çöplüklerin gül bahçesi olduğu, kayalıkların şelale olduğu bir ilçe oldu. Şimdi Atatürk Cumhuriyet Kulemiz yapıldı. Cumhuriyet Kulemiz, Cumhuriyet'imizin bu yüzyılında yapılmış en muhteşem eserdir. Atakule 150 metre, Atatürk Cumhuriyet Kulemiz 197 metre. Atakule'ye göre daha çok gezilecek, görülecek yerler var. Bunu kim yaptı? Bir ilçe belediyesinin imkanlarıyla yaptık. Türkiye'de örneği yok. Keçiören, bir gecekondudan bir dünya şehrine, turizm merkezine dönüştü" diye konuştu.
'ENGELLEDİĞİMİZ YOK'
Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde Ankara'nın 5 yılının boşa gittiğini savunan Altınok, "Kendisi diyor ki 'Benim Ankara'ya çılgın projem yok. Benden hiçbir şey beklemeyin. Yardım yaptım, yardım yapacağım.' Yahu tamam, biz bu yardımları yıllarca yaptık, yapıyoruz. Reklam da yapmadık. Büyükşehir'in yardıma ayırdığı bütçe, toplam bütçenin yüzde 4'ü. Daha önce neymiş? Yüzde 8. Bu rakamların hepsi bizim elimizde var. 'Engelleniyoruz' diyor; ama inanın engellediğimiz yok. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirdiği gündem maddelerinin yüzde 98,99'u oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye Meclisi'nin tamamı Cumhuriyet Halk Partili olsa o kadar oy birliği çıkmaz" dedi.
'2024'TE HAVAALANI YOLU METROSUNUN İHALESİ YAPILACAK'
Ankara'nın ulaşım alanında da geriye gittiğini belirten Altınok, "2023 yılında Ankara'ya giren araç sayısı 100 bin. Yol aynı, araç sayısı çoğalıyor. Diyor ki 'Yol yapmadım.' Ya sen ne yaptın peki? Kim yapacak bunu? 58 kilometre metro sözü var. 5 santimetre yapılmışsa bana söyleyin. İnşallah havaalanı yolu metromuzu programa aldırdık. 2024 yılında havaalanı yolu metrosunun ihalesi yapılacak. Sadece havaalanı değil, Pursaklar, Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz, Çubuk, Keçiören'in sağı ve solu, Altındağ, şehir hastanesinden Ovacık'a kadar. Yine Altındağ ve Mamak metrosunun ihalesini yapacağız" dedi.
'ANKARA VE ANKARALI ÇOK ŞEY KAZANIR'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda Ankara'yı kalkındıracağını ifade eden Altınok, "Öyle projelerimiz var ki İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler. Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gezmeye gelecekler. Ankara'ya milyonlarca turist gelecek. Bu fırsatı değerlendirin. Altınok, Ankara'yı bilir, sokaklarını bilir, işi bilir. Belediyecilikte; kaynak ve finans, proje yönetimi, insan yönetimi vardır. Bunu yıllardır gerçekleştirdik. Ankara çok şey kazanır. Altınok değil, Ankara ve Ankaralı çok şey kazanır. Dolayısıyla vereceğimiz oylar, 5 yıllığına değil. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için oy vereceğiz. Gençlere yönelik bir tane kalıcı proje yok. Bunları yapacağız. Kültür merkezleri, teknoloji merkezleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler yaptık. Şehrimizi bir dünya başkenti yapacağız. Nasıl yapacağız? Oylarınızla yağacağız. 31 Mart'ta kentimize, geleceğimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza oy istiyoruz" diye konuştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı