Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’ya milyonlarca turist gelecek

'ENGELLEDİĞİMİZ YOK'



Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde Ankara'nın 5 yılının boşa gittiğini savunan Altınok, "Kendisi diyor ki 'Benim Ankara'ya çılgın projem yok. Benden hiçbir şey beklemeyin. Yardım yaptım, yardım yapacağım.' Yahu tamam, biz bu yardımları yıllarca yaptık, yapıyoruz. Reklam da yapmadık. Büyükşehir'in yardıma ayırdığı bütçe, toplam bütçenin yüzde 4'ü. Daha önce neymiş? Yüzde 8. Bu rakamların hepsi bizim elimizde var. 'Engelleniyoruz' diyor; ama inanın engellediğimiz yok. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirdiği gündem maddelerinin yüzde 98,99'u oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye Meclisi'nin tamamı Cumhuriyet Halk Partili olsa o kadar oy birliği çıkmaz" dedi.



'2024'TE HAVAALANI YOLU METROSUNUN İHALESİ YAPILACAK'



Ankara'nın ulaşım alanında da geriye gittiğini belirten Altınok, "2023 yılında Ankara'ya giren araç sayısı 100 bin. Yol aynı, araç sayısı çoğalıyor. Diyor ki 'Yol yapmadım.' Ya sen ne yaptın peki? Kim yapacak bunu? 58 kilometre metro sözü var. 5 santimetre yapılmışsa bana söyleyin. İnşallah havaalanı yolu metromuzu programa aldırdık. 2024 yılında havaalanı yolu metrosunun ihalesi yapılacak. Sadece havaalanı değil, Pursaklar, Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz, Çubuk, Keçiören'in sağı ve solu, Altındağ, şehir hastanesinden Ovacık'a kadar. Yine Altındağ ve Mamak metrosunun ihalesini yapacağız" dedi.