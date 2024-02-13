Antalya'da şehri su bastı! Valilikten flaş açıklama: Eğitime bir gün daha ara verildi
Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok bölgesini su bastı. Sel ve taşkın nedeniyle okulların bugün Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde tatil ilan edilmesinin ardından yarın da (14 Şubat 2024) Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda okulların tatil olduğu duyuruldu. Şehir genelinde yaşanan su baskınları nedeniyle bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.
MOTOKURYELERE İZİN VERİLMEYECEK
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.
Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.
Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
KEPEZ'E 280 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte merkez ilçelerden Kepez'e 280, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesine 185, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine 129, Döşemealtı'na 69,5, Serik'e 77 kilogram yağış düştü.
Yetkililer, şiddetli yağışların saat 10.00'a kadar sürmesini, saat 00.00'a kadar da aralıklı gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.
3 İLÇEDE EĞİTİME YARIN DA ARA VERİLDİ
Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Antalya'da sağanak sonrası zemin kattaki evleri su basan vatandaşlar, üst kattaki komşularına çıkarak boğulma tehlikesini son anda atlattı. Tüm eşyaları sular içinde kalan vatandaşlardan Ayşe Duduer, "Gece saatlerinden itibaren eve giren suyla uğraşıyoruz. Boğulma noktasına gelince üst kattaki komşularımıza çıkmak zorunda kaldık" dedi.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM"
Evi su basan vatandaşlardan Mehmet Emin Orhan, "İş yerinde çalışıyordum. Eşimle çocuğum yatıyordu, onları uyarı amaçlı aradım. Yağmur şiddetini artırınca önce bodrum katı doldu, ardından caddelerin su gideri olmadığı için evlere dolmaya başladı. Yarım metreden fazla evimizin içine su doldu. Çocuklarımın giysileri sular içinde kaldı, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Bu yük bizim altından kalkabileceğimiz bir yük değil. Daha önce böyle bir yağmur görmedim" dedi.
"KENDİMİZİ ÜST KATTAKİ KOMŞULARIMIZA ZOR ATTIK"
Bir diğer vatandaş Veysi Aslan, "Kendimizi zar zor üst kattaki komşularımızın evine attık. Eğer evden çıkmasak boğulurduk. Komşular yardım etmeseydi şu an hayatta değildik" diye konuştu.
"YASTIK VE YORGANLARLA SU GİRMEMESİ İÇİN UĞRAŞTIK OLMADI"
Su altında arabası kalan oğlunun yardımına giden isim Muzaffer Kalkan, "10 yıldır Antalya'dayım böyle yağmur görmedim. Araçlar, evler sular altında kalmış" ifadelerini kullanırken, su baskına bir anda yakalandıklarını ifade eden Sevil Köker de, "Evimize su girerken yastık, yorganlarla engellemeye çalıştık ama olmadı. Evimiz perişan durumda. Ben ve karşı komşum üst kattaki komşulara sığındık. Evimizi bırakmak istemedik ama dizlerimizin üstündeydi su. Dışarı çıkma şansımız yoktu. Çok zararımız var" şeklinde konuştu.
"GECE 1'DEN BU YANA SU İLE UĞRAŞIYORUZ"
Ayşe Duduer, "Çocuklarımızla birlikte perişan haldeyiz. Gidecek yerimiz de yok. Gece 1'den bu saate kadar su ile uğraşıyoruz. Artık boğulma noktasına gelince üst kattaki komşularımıza çıkmak zorunda kaldık. Evimin çoğu eşyası çöpe gidecek" ifadelerini kullandı.
A HABER BÖLGEDE
A Haber muhabiri Hakan Gürkan bölgeden son durumu aktardı. Gürkan, "Alt geçit tamamen su içerisinde kaldı. Trafikte yoğunluk var." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı