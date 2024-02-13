Antalya’da şehri su bastı! Valilikten flaş açıklama: Eğitime bir gün daha ara verildi





"KENDİMİZİ ÜST KATTAKİ KOMŞULARIMIZA ZOR ATTIK"

Bir diğer vatandaş Veysi Aslan, "Kendimizi zar zor üst kattaki komşularımızın evine attık. Eğer evden çıkmasak boğulurduk. Komşular yardım etmeseydi şu an hayatta değildik" diye konuştu.



"YASTIK VE YORGANLARLA SU GİRMEMESİ İÇİN UĞRAŞTIK OLMADI"

Su altında arabası kalan oğlunun yardımına giden isim Muzaffer Kalkan, "10 yıldır Antalya'dayım böyle yağmur görmedim. Araçlar, evler sular altında kalmış" ifadelerini kullanırken, su baskına bir anda yakalandıklarını ifade eden Sevil Köker de, "Evimize su girerken yastık, yorganlarla engellemeye çalıştık ama olmadı. Evimiz perişan durumda. Ben ve karşı komşum üst kattaki komşulara sığındık. Evimizi bırakmak istemedik ama dizlerimizin üstündeydi su. Dışarı çıkma şansımız yoktu. Çok zararımız var" şeklinde konuştu.