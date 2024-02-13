Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olarak flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında BAE'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olarak açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi .Başkan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olarak açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık.
Türkiye kendinden söz ettiriyor. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmenin gururunu yaşıyoruz.
Bu seçimlerde 18.zaferimizi elde edeceğiz.
Etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin bugüne gelmesi kolay olmadı.
İnsanı yücelterek insanların kalbini kazanarak devleti yaşattık.
Daha adil bir dünya mümkün.
Rusya-Ukrayna savaşında barış çabalarımız yoğunlaşacak.
İsrail katliam politikasından vazgeçmiyor.
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
Öncelikli misafirperverlikleri için El Nahyan'a teşekkür ediyorum. Onur konuğu olarak bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz Türkiye vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmenin gururunu yaşıyoruz.
Çevremizde devam eden çatışmalara, göç baskısına, terör eylemlerine rağmen yolumuzdan sapmadan bugünlere geldik. Geçtiğimiz yıldaki depremlerde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. 31 binden fazla konutu depremzedelere teslim ettik. Yardımını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun hedeflerle ulaşmanın azmini sürdürdük. İstanbul'daki başarılarımız yeni kapıların açılmasına vesile oldu. 2001 senesinde AK Partimizi kurduk. Sadece 15 ay sonra açık ara birinci çıkarak Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu aldık. 21 yıldır milletimize hizmetkarlık yapıyoruz. 17 seçim zaferini sığdırdık. 31 Mart'ta 18. zaferimizi elde edeceğiz. Çalışmalarımızı çok yoğun sürdürüyoruz.
"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR"
Halkımızın gücü ve desteği olmasa bunları başaramazdık. Siyasette varlık sebebimiz güzel bir miras bırakmaktır. Nasıl dünya beşten büyükse daha adil bir dünya mümkündür. Buna tüm insanların ihtiyacı var. Adil ve kalıcı barışı sağlamak amaçlarımızdandır. Dünyamız krizler ve çatışmaların alaca karanlık kuşağından geçiyor.
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EKONOMİ BAKANI KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.
DİPLOMASİ ZİRVESİ!
Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.
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