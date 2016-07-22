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60 işadamına FETÖ gözaltısı

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Giriş Tarihi: 22.07.2016
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60 işadamına FETÖ gözaltısı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili başlatılan operasyonda, 60 işadamı gözaltına alındı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından Aydın'da 9 savcı, 18 hakimin açığa alındığı bildirildi.

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