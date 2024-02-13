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MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar...

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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