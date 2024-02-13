CHP'de "İstanbul" krizi! Ekrem İmamoğlu adayları tanıttı Özgür Özel'in koltuğu boş kaldı! | İmamoğlu'na CHP'lilerden Sarıyer protestosu

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan güç savaşı giderek kızışıyor. Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun tüm baskılarına rağmen adayı kendisi belirleyerek İBB Başkanı'na gözdağı verdi. İmamoğlu ise İstanbul'daki ilçelere kendisine yakın isimleri tek tek aday yaptı.