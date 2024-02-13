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CHP'de "İstanbul" krizi! Ekrem İmamoğlu adayları tanıttı Özgür Özel'in koltuğu boş kaldı! | İmamoğlu'na CHP'lilerden Sarıyer protestosu

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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CHP’de İstanbul krizi! Ekrem İmamoğlu adayları tanıttı Özgür Özel’in koltuğu boş kaldı! | İmamoğlu’na CHP’lilerden Sarıyer protestosu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybetmesinin ardından Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan güç savaşı devam ediyor. İstanbul'daki ilçe adaylarını belirleyen İmamoğlu, bugün (13 Şubat 2024) düzenlenen Büyük İstanbul buluşmasında adayları tanıtırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in organizasyona katılmaması dikkat çekti. Diğer yandan Sarıyer'de Şükrü Genç'in aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li İmamoğlu'na pankartla tepki gösterdi. İmamoğlu sık sık sözünün kesilmesi üzerine sinirlendi.

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan güç savaşı giderek kızışıyor. Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun tüm baskılarına rağmen adayı kendisi belirleyerek İBB Başkanı'na gözdağı verdi. İmamoğlu ise İstanbul'daki ilçelere kendisine yakın isimleri tek tek aday yaptı.


*Salon girişinde Özgür Özel'in fotoğrafları kullanıldı

Partide dün yaşanan olaylı MYK ve PM'nin ardından CHP'de bugün "Büyük İstanbul Buluşması" Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.


*Özgür Özel'in koltuğu boş kaldı

ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU BOŞ KALDI
Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterlerine yer verilmesine rağmen, kendisinin organizasyona katılmaması krizin somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun soluna İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik otururken, sağında yer alan Özgür Özel'e ait koltuk boş kaldı.

İMAMOĞLU'NA SARIYER PROTESTOSU
CHP'de Sarıyer'de Şükrü Genç'in yerine Oktay Aksu'nun aday olarak gösterilmesi üzerine bir grup CHP'li pankart açarak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında sürekli olarak sözü de kesilirken, İBB Başkanı yaşanan durum üzerine sinirlenip salonun üst balkonundaki partililerle münakaşaya girdi.

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