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Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın oranı tahmin etmişti! İstanbul için anket sonuçlarını da açıklamaya başladı! İşte son durum…

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın oranı tahmin etmişti! İstanbul için anket sonuçlarını da açıklamaya başladı! İşte son durum…

Yerel seçim için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kıyasıya rekabete giren başkan adaylarının oy oranları ise şimdiden merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, anket sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. İşte merak edilen o detaylar…

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları yerel seçim öncesi çalışmalarını yürütürken anket sonuçları da bir bir gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, yerel seçimlere dair anket sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Kurum'un oylarında artış görüldüğü belirtiliyor. İşte İstanbul'da yerel seçim için beklenen anket sonuçları…

CNN Türk'e katılan Hakan Bayrakçı, İstanbul seçimleri için önemli açıklamalar yaptı. Bayrakçı, "Seçim başa baş. Böyle bir başa başlık ben görmedim. Yüzde 41, yüzde 41. İki ay önceki anketlerde fark vardı" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un isminin açıklamasının ardından oylarının hızla arttığını belirten Hakan Bayrakçı, "Bu seçim ilçe belediye başkanları için belediye başkanları performanslarına göre oy alacaklar. Partinin oyu 30 ise onun belediye başkanı 48/50 alabilecek. Genel seçimde Türk milleti hassasiyetlerle oy kullandı. Şimdi bu seçimde Türkiye'nin genel siyasetinde geleceğini belirleyecek. İmamoğlu'nun puanı azalabilir. Geçen seçimde yüzde 54 aldı. Şimdi bu 54 nereye gitti. 5'e yakın İYİ Parti, 5'e yakın DEM.

"KURUM'UN HİZMET AĞIRLIKLI KONUŞMASI BEĞENİLİYOR"

Şimdi bir fire gözüküyor ve bu firenin nedeni de siyasi. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4/5 puan var ki, bu çok tedirgin ediyor. Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıkmış. İlçelerdeki icraatlar ve belediye başkan adayına bakarak oy veriliyor.

Kafa kafaya alınmış ilçelerde 20 puan fark olanlar var. Kağıthane'de 35 puan fark var. Üsküdar'da 20 puan, Sancaktepe'de 14/15 puan fark var. Bürokrat ağırlıklı ve hizmet ağırlıklı konuşmaları beğeniliyor Kurum'un. Siyasete fazla girmiyor Kurum ve bu çok iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

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