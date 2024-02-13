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Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2024
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Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

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