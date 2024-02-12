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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail'e katliam tepkisi: Büyük endişe duyuyoruz

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Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’e katliam tepkisi: Büyük endişe duyuyoruz

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz.

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