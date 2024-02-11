Terör örgütü DHKP-C gerçeği... Adliye saldırısından çok özel detaylar ilk kez A Haber’de

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek

Çağlayan Adliyesi'nin C-kapısının tam karşısında eski Özel Harekatçı bir polis, terörist kafasından tek kurşunla indirerek, leşini yere seriyor. Diğer kadın terörist ise gelip ona yardım etmeye çalışırken onu da indiriyor.

Bunlar 2015'teki şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a nasıl operasyon yaptılarsa aynısını yapmaya çalıştılar. Bu şahısların asıl amacı, D-kapısından direkt içeri girmeye çalışmak. 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu teröristin ablası da duruşma salonunda izleyiciler arasında yer alıyor.