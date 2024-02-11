Terör örgütü DHKP-C gerçeği... Adliye saldırısından çok özel detaylar ilk kez A Haber'de
DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda bulunmuştu. Yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, hain saldırıya ilişkin çok özel detaylar, en etkili uydu görüntüleri üzerinden ilk kez A Haber'de aktarıldı. İşte terör örgütü DHKP-C gerçeği...
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.
Terör saldırısına ilişkin soruşturmada savcılığın hazırladığı sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, saldırıyı düzenleyen teröristlerin amacının kamu görevlilerini rehin almak olduğu anlatılmıştı.
Saldırganların yakalanmamak için yanlarında taşıdıkları sahte bomba görünümlü düzenek ile hukuksuz talepler içeren manifestolarını okumayı ve terör örgütü DHKP/C'den ceza alan teröristler Ali Osman Köse ve Ercan Kartal'ın serbest bırakılmasını istemeyi amaçladıkları da belirtilmişti.
TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C GERÇEĞİ İLK KEZ A HABER'DE!
Terör örgütü DHKP-C'nin Adliye'ye düzenlediği hain saldırıdaki çok özel detaylar, en etkili uydu haritası üzerinden ilk A Haber'de aktarıldı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda 48 kişi tutuklandı. Bu olayın da bütün detayları dün itibarıyla adliye raporlara girmiş oldu.
2015 yılında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C ile ilgili 'Berkin Elvan' soruşturmasını yürütürken, adliyeye avukat kılığında giren iki tane terörist tarafından şehit edilmişti. Yine aynı terör örgütü benzer bir senaryoyu devreye soktu.
Bu kişiler Alibeyköy ilçesinden bir adresten kalkarak Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki durakta iniyorlar, oradan üst geçitten geçiyorlar. Üst geçitten inişte bir kafenin olduğu noktada polis GBT işlemi yapıyor. Kadın terörist heyecanlanıyor ve çantasından biber gazı çıkarıyor ve polise sıkıyor. Diğer erkek terörist ise arkadan silah çıkartarak polise ateş ediyor… Ancak silah ilk atışta tutukluk yapıyor. Silahı bir daha kuruyor ve polisimizi ayağından vuruyor. Devamında bir kovalamaca gerçekleşiyor. Masum vatandaşımızı ise yol üstüne vuruyorlar.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek
Çağlayan Adliyesi'nin C-kapısının tam karşısında eski Özel Harekatçı bir polis, terörist kafasından tek kurşunla indirerek, leşini yere seriyor. Diğer kadın terörist ise gelip ona yardım etmeye çalışırken onu da indiriyor.
Bunlar 2015'teki şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a nasıl operasyon yaptılarsa aynısını yapmaya çalıştılar. Bu şahısların asıl amacı, D-kapısından direkt içeri girmeye çalışmak. 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu teröristin ablası da duruşma salonunda izleyiciler arasında yer alıyor.
Terör saldırısı sırasında DHKP-C terör örgütünün yargılaması var ve teröristin ablası duruşmada izleyici sıfatıyla bulunuyor.
Bunların geliş saati çok önemli. İçeride duruşma tam başladığı sırada harekete geçiyorlar. Üzerlerinde 3 gün önce numarası belli olmayan bir hat alıyorlar. Cihazlar sıfır alınıyor ve cihazlardan birine canlı yayın düzeneği kuruluyor.
Teröristlere, gazetecilerin, siyasetçilerin ve sol terör örgütlerine yakın bazı milletvekillerinin telefon numarası veriliyor.
Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş olası bir eylemde yanlarında bulunarak ölen teröristlere yardım edeceklerdi. Gizli raporda diyor ki, 2015'teki eylemin bir benzerini yapacaklardı. 2015'teki eylemde bir cumhuriyet savcımız şehit olmuştu, burada ise 4-5 tane yargı mensubu rehin alınacaktı ve plastik kelepçeler ile arkadan bağlanıp canlı yayın yapılacaktı. Belki de Allah korusun kafalarına sıkılıp orada şehit edileceklerdi. Seçim arifesine girdiğimiz bir süreçte düzenlenmiş bir terör operasyonu…
30 Ekim 2023 tarihinde Meriç'ten 4 tane DHKP-C'li geçmeye çalışırken, JÖH tarafından etkisiz hale getiriliyor. Üzerlerinden ise bir sürü silah ve İstanbul Adalet Sarayı'na ilişkin uydu güzergahlarının krokisi çıkmış. Bunu hedefliyorlar. Bu eylem deşifre oldu. O zaman yarım bırakılmış işi tamamlamaya çalıştılar ancak başaramadılar.
AK Parti MDK Başkanı Avukat Doktor Mehmet Sarı
Gerçekleştirilecek bir eylemdeki daha şiddetli bir hal alması üzerinden düşünürsek; duruşma salonlarında onlarca insan var. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ben o gün odasına giren sivil basın açıklaması yapan avukattım o dönem. Soruşturma makamları odasını düzenlemiş, deliller toplanmıştı. İlk sivil giren ve basın açıklaması yaparak karanfil bırakan kişiyim ben. Tekrardan aynısını denemeye çalıştılar ancak başaramadılar.
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