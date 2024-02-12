Gelecek Partisi’nde toplu istifa depremi! AK Parti’ye geçtiler

"BİZLERE DEĞER VERİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

AK Parti tarafından değer gördüklerini belirten Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük." dedi.