Gelecek Partisi'nde toplu istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye yerel seçimlere giderken Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Kırşehir teşkilatı tamamen dağıldı. Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Konuya ilişkin konuşan Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük." dedi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Kırşehir teşkilatı tamamen dağıldı.
1025 ÜYE İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇTİ
Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
"BİZLERE DEĞER VERİLDİĞİNİ GÖRDÜK"
AK Parti tarafından değer gördüklerini belirten Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük." dedi.
"AK PARTİ'YE KATILMA KARARI ALDIK"
Şener, konuşmasının devamında ise "Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbi'm yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
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