31 Mart zaferine adım adım | AK Parti seçim manifestosunu tamamladı! Büyük gün 30 Ocak! Gözler Başkan Erdoğan’da

YAŞLILARA "TECRÜBE KONUŞUYOR" PROJESİ



"Tecrübe konuşuyor" projesi başlatılacak. Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde 'Yaşlı yaşam şehirleri' kurulacak. Hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de aile üyesi yaşlı bireylerin sosyal hayata devam edilmesi sağlanacak.

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz yaşam merkezleri ile huzurevleri sayılarının, kapasitelerinin ve niteliklerinin artırılmasına yönelik kolaylaştırıcı teşvikler sağlanacak. Evde sağlık hizmetlerine yönelik hizmet aracı kapasitesi artırılacak.