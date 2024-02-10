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CHP'de deprem! Hakkari il başkanı istifa etti: 5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden kimse gelmedi

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Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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CHP’de deprem! Hakkari il başkanı istifa etti: 5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden kimse gelmedi

Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar adeta tavan yaptı. CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demir, yaptığı yazılı açıklamada 5 aylık süreçte partisinden ne bir milletvekilinin nede bir parti meclisinin bölgeye gelmediği vurgulayarak, "Değişim vaadiyle gelen yönetimin bölgemize olan bakış açısı ve politika yetersizliği nedeniyle partimizi daha ileride taşımamıza imkan vermiyor. 5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de parti içi kaos, gerilim, hesaplaşma devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.

Bu durum parti içinde istifaların artması ile kendisini bir kez daha gösterdi.

Son olarak CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"5 AYLIK SÜREÇTE NE PARTİ MECLİSİNDEN NE DE MİLLETVEKİLLERİMİZDEN KİMSE GELMEDİ"
Demir, yaptığı yazılı açıklamada 5 aylık süreçte partisinden ne bir milletvekilinin nede bir parti meclisinin bölgeye gelmediğini belirterek, "CHP Hakkari il Başkanlığı görevini 2019 Kasım ayında devraldım. Üye sayımız 350'lerdeyken 2 bin 700'lere taşıdık. Üyesi olmayan mahalle, köy bırakmadık. Oy sayımızı da aynı şekilde bin 500'lerden 11 bine taşıdık. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 72 oy oranıyla Türkiye genelindeki oy artışında ilk 3'te yer aldık. 2023 genel seçimleri akabinde bir kurultay süreci yaşadık. Değişim vaadiyle gelen yönetimin bölgemize olan bakış açısı ve politika yetersizliği nedeniyle partimizi daha ileride taşımamıza imkan vermiyor. 5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz. Partimizi daha ileriye taşıyamayacağımızdan dolayı CHP Hakkari İl Başkanlığından istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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