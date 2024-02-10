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CHP’li belediyeden afiş hazımsızlığı! Altınok'tan sonra Kurum'a da pankart engeli

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Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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CHP’li belediyeden afiş hazımsızlığı! Altınok’tan sonra Kurum’a da pankart engeli

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına Kadıköy’de devam ederken, ilçeye asılan AK Parti ve Murat Kurum pankartları Kadıköy Belediyesi tarafından toplatıldı. Pankartlar kesilerek çöp arabasına atıldı

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ilçe ziyaretlerine bugün de Kadıköy ve Ataşehir'de devam etti.

Murat Kurum'un Kadıköy'de yapacağı ziyaretler öncesinde AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı.

Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülendi.

CHP'NİN TEDİRGİNLİĞİNİN FARKINDAYIZ, DEMOKRASİ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Skandal sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Dr. Fatih Coşar, "İstanbul'da demokrasinin önündeki en büyük engel CHP'li İBB yönetimi. Önce Fatih'te İlçe Belediye Başkanımız ve Adayımız Sayın Ergün Turan'ın afişleri hukuksuzca toplandı. Şimdi ise İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum'un afişleri hukuksuz şekilde toplanıyor, yırtılıyor. Bu hukuksuzluğu da Kadıköy Belediyesi ve İBB'nin imkan ve gücü ile yapıyorlar. CHP'nin tedirginliğinin farkındayız, demokrasi mücadelemize devam edeceğiz. Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan'dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN AFİŞ HAZIMSIZLIĞI

Öte yandan "Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapatmıştı.

Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK SÖZLERİ

Ankara'ya dürüst ve adil belediyecilik anlayışını getirdiklerini her fırsatta dile getiren Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesi Turgut Altınok'u engellemek için belediye imkanlarını kullanması akıllarda sorulara neden oldu.

BELEDİYE EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ

Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.

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