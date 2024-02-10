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Başkan Erdoğan Gezeravcı ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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Başkan Erdoğan Gezeravcı ile telefonda görüştü

Son dakika.... Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, başarılı süreç için Gezeravcı'ya teşekkür etti.

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