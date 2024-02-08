MİT Gara’da vurdu! PKK/HPG’nin sözde konsey üyesi Yunus Demir öldürüldü

MİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 181 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 201 teröristi etkisiz hale getirdi.

Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha edildi.

Bu operasyonlarda, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, özellikle terör örgütünün Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda, 38 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi.