Başkan Erdoğan’ın sıradaki durağı Adıyaman! Deprem konutları sahiplerini bulacak

Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesindeki il ziyaretleri devam ediyor. Erdoğan, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın ardından, Asrın Felaketinin yaşandığı illerden Adıyaman'da olacak.

2 BİN 798 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Başkan Erdoğan, düzenlenecek programlarda depremzede ailelerle bir araya gelecek.

Adıyaman'daki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da olduğu gibi Adıyaman'da da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.