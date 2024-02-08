F-16 sürecinde son 48 saat! F-16’ların tedariği nasıl olacak? Havanın hakimleri: ANKA-3, MMU KAAN, HÜRJET, KIZILELMA

ABD'DEN F-16 İTİRAZI ÇIKAR MI?

Murat Özer

"Bir itiraz çıkabilir ve bu bizim için şaşırtıcı olmaz. Uluslararası ilişkiler öyle bir gecede değişecek bir süreç değil. Bence bu saatten sonra pek değişmez ama şunu da bilmemiz lazım Türkiye gerçekten savunma sanayi konusunda çok ciddi bir atılım gerçekleştirmiş durumda. İHA'larımız SİHA'larımız bütün Dünya'da kıymetli bir noktaya gelmiş durumda. Savunma sanayindeki bu savaş aletleri kolay bir süreçte üretilecek şeyler değil. Arkasında sadece güçlü bir ekonomi değil güçlü bir siyasi iradenin de sürekli devam etmesi gerekmektedir."