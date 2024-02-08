F-16 sürecinde son 48 saat! F-16'ların tedariği nasıl olacak? Havanın hakimleri: ANKA-3, MMU KAAN, HÜRJET, KIZILELMA
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin ABD'den F-16 alımı konusunda önemli mesajlar verdi "Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir." denildi. 10 Şubat’a kadar F-16 satışıyla ilgili itiraz süresi doluyor. Peki Amerika F-16’ları Türkiye’ye verecek mi? Nasıl bir yol izlenecek? Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Arka plan programında detayları anlattı.
İşte o programdan satır başları;
Abdülkadir Selvi
"Son anda senatörün girişimi oldu biliyorsunuz fakat bu Ankara açısından bir sorun olarak görülmüyor. Biz NATO ülkesi olduğumuz için 15 günlük yasal süreç tamamlanacak ve Türkiye'nin ilk başta 40 adet F-16, 79 adet modernizasyon kiti ve güdümlü bombalar olmak üzere 20 ya da 23 milyar dolarlık bir paket yürürlüğe girmiş olacak. Bu süreci Türkiye çok iyi yönetti."
ABD'DEN F-16 İTİRAZI ÇIKAR MI?
Murat Özer
"Bir itiraz çıkabilir ve bu bizim için şaşırtıcı olmaz. Uluslararası ilişkiler öyle bir gecede değişecek bir süreç değil. Bence bu saatten sonra pek değişmez ama şunu da bilmemiz lazım Türkiye gerçekten savunma sanayi konusunda çok ciddi bir atılım gerçekleştirmiş durumda. İHA'larımız SİHA'larımız bütün Dünya'da kıymetli bir noktaya gelmiş durumda. Savunma sanayindeki bu savaş aletleri kolay bir süreçte üretilecek şeyler değil. Arkasında sadece güçlü bir ekonomi değil güçlü bir siyasi iradenin de sürekli devam etmesi gerekmektedir."
Anadolu Ajansı New York Başmuhabiri İslam Doğru
"Son 48 saat girdik ve Türkiye'nin F-16 sürecinde bir engel görülmesi. Sadece salı günü cumhuriyetçi senatör kongreye bir tasarı sundu atışın engellenmesi yönünde ancak bununda çok ciddiye alınmadığını söyleyebiliriz. ABD basınında bile yer almayan bir konu oldu.Bu tasarının komiteden bile çıkması ön görülmüyor. Zamanında bu satışa karşı çıkılmayacağı açıklandığı için senatörün bu teklifi askıda kaldı."
15 GÜNLÜK SÜRE DOLDUKTAN SONRA F-16'LARIN TEDARİKİ NASIL OLACAK?
"Bu konuda resmi makamların bir açıklaması yok ama genel olarak bildiğimiz kadar her iki ülkenin yetkili heyetleri arasında resmi satış işlemleri resmen başlayacak. F-16'ların üretildiği firmaya bakarsa aylık üretimi 5 veya 6 civarı yıllık ise 50 civarı görülüyor. Bu duruma genel olarak baktığımız zaman aylar veya yıllar olarak değerlendirebiliriz."
Esat Arslan
"79 tane F-16 blok 70'i biz kendi kendimize bakım sistemi sayesinde yerleştirebiliyoruz. 2028'e kadar bu işi hızlandırmamız lazım. F-35 sürecinde kaldı da bize gelmedi değil 11 milyar dolarlık bir pazarın içerisinde üretimini yaptık ve 2021 yılında bunları teslim ettik."
Türk savunma sanayisi 2023 yılında adeta şov yaptı. Anka, Akıncı, TB3, Altay, Kaan, Kızılelma, Hürjet, Gökbey, Kemankeş, Gökdoğan, Bozdoğan, Deli, TCG Anadolu derken onlarca silah, araç ve füze ile hem çok sayıda bir ilk gerçekleştirildi hem de dünyaya adeta bir gövde gösterisi yapıldı. İşte 2023 yılına damga vuran Türk yapımı yerli silah ve araçlar.
HAVANIN HAKİMLERİ: ANKA-3, MMU KAAN, HÜRJET, KIZILELMA
Esat Arslan
"Henüz bu uçakların keşif ve gözetleme dışında bir harekat konseptini hala üretmeye çalışıyoruz. Uzakta bir pilot kumandasında olmaları halinde emniyetli ve sürekli bir veri ağı alt yapısı kurulması lazım."
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