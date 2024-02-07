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CHP'de seçim krizi büyüyor! Aday tanıtım toplantısı ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2024
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CHP’de seçim krizi büyüyor! Aday tanıtım toplantısı ertelendi

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, CHP'nin aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yarkadaş, "CHP’nin 12 Şubat’ta yapacağı aday tanıtım toplantısı 18 Şubat tarihine ertelendi. Cuma günü yapılması planlanan Parti Meclisi’nin de ertelenebileceği konuşuluyor" dedi.

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