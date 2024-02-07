Teröristler tarafından alçakça şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası A Haber'e konuştu: "Teröre lanet olsun"

Hain saldırı ile ilgili konuşan Kiraz şu ifadeleri kullandı:

İlk haberi aldığımızda akrabası mı değil midir beni hiç ilgilendirmedi. Fakat olayın vahameti beni çok etkiledi. Bir de zamanı çok etkiledi beni. Eğer 45 dakika sonra olsaydı 31 Mart 2015 günün aynı saatine denk geliyordu. Biz zaten o tarihten çıkmamışız bizi tekrar o tarihe götürdü. Fakat vahameti daha çok. Allah muhafaza içeri girselerdi belki bugün biz kaç tane kişi konuşurduk, kaç tane hakim, savcı, vatandaş konuşurduk. Allah'tan içeri giremediler, emellerinde ulaşamadılar. Cenabül Rabill Alemin bu milleti korusun.