Teröristler tarafından alçakça şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası A Haber'e konuştu: "Teröre lanet olsun"
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Tarihler 31 Mart 2015'i gösterdiğinde ise cumhuriyet savcısı Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince kalleşçe şehit edilmişti. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Hain saldırı ile ilgili konuşan Kiraz, "Teröre lanet olsun, artık şu terörü destekleyenlerde aklını başına alsın. Bunlar zannediyorlar ki Türki hakiminin, cesur hakimin, savcının gözünü korkutacaklar. Ben 30 yılı adliyede geçirmişim. Benim oğlumda adliyeciydi, gelinim de adliyeciydi. Bu hakimler, savcılar hiç kimseden korkmazlar." ifadelerini kullandı.
İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önüne gelen 2 terörist polis kontrol noktasına silahlı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist öldürülürken 3'ü polis 6 kişi yaralandı.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.
ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI
Çağlayan'a saldırırken etkisiz hale getirilen teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.
Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.
ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN BABASI A HABER'E KONUŞTU
31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen cumhuriyet savcısı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, A Haber ekranlarında konuştu.
Hain saldırı ile ilgili konuşan Kiraz şu ifadeleri kullandı:
İlk haberi aldığımızda akrabası mı değil midir beni hiç ilgilendirmedi. Fakat olayın vahameti beni çok etkiledi. Bir de zamanı çok etkiledi beni. Eğer 45 dakika sonra olsaydı 31 Mart 2015 günün aynı saatine denk geliyordu. Biz zaten o tarihten çıkmamışız bizi tekrar o tarihe götürdü. Fakat vahameti daha çok. Allah muhafaza içeri girselerdi belki bugün biz kaç tane kişi konuşurduk, kaç tane hakim, savcı, vatandaş konuşurduk. Allah'tan içeri giremediler, emellerinde ulaşamadılar. Cenabül Rabill Alemin bu milleti korusun.
TERÖRE LANET OLSUN
Teröre lanet olsun, artık şu terörü destekleyenlerde aklını başına alsın. Lütfen ve lütfen terörle ıstılaklarını kessinler. Bunlar zannediyorlar ki Türki hakiminin, cesur hakimin, savcının gözünü korkutacaklar. Ben 30 yılı adliyede geçirmişim. Benim oğlumda adliyeciydi, gelinim de adliyeciydi. Bu hakimler, savcılar hiç kimseden korkmazlar. Bunlar biz adliyeye gidelim, adliyede bir olay yapalım hakim gözünü korkutalım, savcının gözünü korkutalım, millete bunlardan ibret alsın diye düşünüyorlar ama beyhude. Çünkü neden hem ben beraber çalıştığım cesur hakimlerden biliyorum, hem oğlumdan örnek aldım.
NE OLMUŞTU?
Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne iliştin soruşturmayı yürüten savcı Kiraz, 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukat gibi giren 2 terör örgütü üyesince adliyenin 6'ncı katındaki makam odasında rehin alındı.
Saatlerce süren çabaların ardından odasında silahla vurulan Kiraz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 2 terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Soruşturmada, biri avukat girişinden elinde cübbeyle, diğeri ise vatandaş kapısından arama yapılarak adliyeye giren teröristlerin savcıyı rehin aldıklarında Yunanistan ile telefon görüşmesi yaptıkları ve talimat üzerine savcıyı öldürdükleri belirlendi.
DHKP-C yöneticisi 9 şüpheli hakkında 30 Mart 2016'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılıkça 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz ve 9'u firari 14 sanıkla ilgili iddianame hazırlandı.
Teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından saldırının örgütün faaliyeti çerçevesinde ve önceden yapılan planlama gereği tasarlanarak işlendiği anlatılan iddianamede, 9 firari sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede, Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, diğer sanıkların da "örgüte yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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