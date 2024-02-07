McDonald's'a Gazze tokadı: Boykot sonrası yokuş aşağı! Milyarlarca dolar zarara uğradılar...
Filistin topraklarını işgal ederek Gazze'de katliam yapan İsrail'in ürünlerine yönelik boykotlar sürüyor. Boykot edilen markalardan biri de McDonald's... Onbinlerce masum sivil katliamına destek vermekten çekinmeyen ve işgalci askerlerini besleyen McDonald's, dünya çapında boykot edilmeye devam ediyor. Boykotların ardından McDonald's hisselerinde ciddi düşüşler yaşayarak, milyarlarca dolarlık zarara uğradı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda katliamın bir başka destekçisi Starbucks'ta milyarlarca dolar zarara uğradığını açıklamıştı.
Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.
"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanılmıştı.
Sosyal medya sayfalarında da işgalci askerlere verilen yiyeceklerin görselleri paylaşılmıştı.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
McDonald's'ın skandal kararı sonrası sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Boykot çağrıları yapılan tepkiler sonrası McDonald's İsrail'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatılmıştı.
PAKETLERİN RENGİNİ İSRAİL RENGİNE ÇEVİRDİLER
McDonald's'ın katil İsrail'i apaçık desteklediğini gözler önüne serdi. Sandviç yemek için girdiği McDonald's şubesinde paketin mavi renkle değiştirildiğini gören bir kadın yanlış sipariş verdiğini düşünmüştü.
Daha sonralarda olayı fark edip, "Bu apaçık İsrail propagandası! Değiştirmişler..." diyerek McDonald's çalışanına durumu bildirmeye gitti. Hiçbir fikrinin olmadığını söyleyen çalışan, "Hayır, aslında bir süredir böyle paketliyorduk zaten." demişti.
COCA-COLA, STARBUCKS'IN ARDINDAN ŞİMDİ DE MCDONALD'S'A GAZZE TOKADI
McDonald's da Starbucks ve Coca Cola gibi işgalci İsrail'i destekleyerek boykot edilen firmalar arasında yer alıyor.
McDonald's, dört yıl sonra ilk defa geçen çeyrek satış hedeflerini uluslararası birimindeki zayıflama yüzünden kaçırdıklarını belirtti.
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