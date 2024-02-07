CHP’nin kalelerinde “pasta” bölüşülemiyor! İstifalar, protestolar...

ANKARA'YA "İSYAN" YÜRÜYÜŞÜ



CHP'de aday belirleme krizi sadece Çankaya ve Kadıköy ile de sınırlı kalmadı. "Kale" olarak adlandırılan İzmir'de Özgür Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında 3'e bölünen parti, Çanakkale'de de bir diğer isyanla yüzleşti.