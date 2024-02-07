07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Yaşar Güler'den Irak'ta kritik temas! Neçirvan Barzani ile görüştü

Bakan Yaşar Güler'den Irak'ta kritik temas! Neçirvan Barzani ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2024
ABONE OL
Bakan Yaşar Güler’den Irak’ta kritik temas! Neçirvan Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA