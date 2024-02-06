Bunları unutma Türkiye! İşte Can Atalay'ın arkadaşları TİP'li vekiller! Dertleri millet emelleri ihanet
Bugün Çağlayan adliyesinde 2 DHKP-C'li terörist tarafından yapılan saldırı girişimi güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde önlendi. Dünden bugüne teröristlere ve ihanete kollarını açan TİP'li vekillerin skandalları halen daha hafızalardaki yerini koruyor. Şehitlere ve ezana hakaret eden Sera Kadıgil, Devlete katil ve terörist diyen Ahmet Şık, PKKʼya terör örgütü diyemeyen Barış Atay, Milletin mal varlığına el koyacağını söyleyen Erkan Baş... İzledikleri siyasetle bugün yapılan terör saldırısına "cesaret veren" bu isimler hakkında sosyal medyada binlerce kişi "Can Atalay'ın arkadaşları" şeklinde yorumlar yaptı.
Çağlayan adliyesindeki terör saldırısının yankıları sürüyor. 2 DHKP-C'li teröristin saldırı girişimi polislerin erken davranmasıyla engellendi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda millet olarak terör ve teröre çanak tutanlar birkez daha lanetlendi. Peki kim bu teröristlere destek verenler? İsimleri ve sayıları saymakla bitmez. Ama vekil sıfatıyla Meclis'e girerek hainlerin değirmenine su taşımayı amaç edinmiş TİP'li vekillerin dünden bugüne yaptıkları ihanetler, unutulmadı. İşte CAN ATALAY'IN ARKADAŞLARININ SKANDALLARI...
TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN SKANDAL SÖZLER: "TÜRKİYE DEVLETİ KATİLDİR, DEVLETİ YIKMAK GEREK!"
HDP'den istifa ettikten sonra TİP'e geçen İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır'ın yayınına konuk olarak sorularını yanıtladı. Ahmet Şık'ın programda sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri ise tepkiyle karşılandı. Ahmet Şık hakkında katıldığı bir yayında sarfettiği sözlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
HDP'den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır'ın Medyascope.tv'deki yayınına konuk olarak katıldı. Bir saat süren programda Çakır'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Şık'ın programda sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri gibi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
"KENDİMİZİ KONUMLANDIRACAĞIMI YER DÜZEN KARŞITI OLMAKTIR"
Ahmet Şık, programın sonlarında Türkiye'deki muhalefetle ilgili görüşlerini dile getirirken, " (…) Muhalefetin yaptığı şey belli. Düzen içi muhalefet diye bir tanım vardır literatürde. Ben istisnasız, birkaçını ayırarak söylüyorum, parlamento içerisinde ciddi bir düzen içinde bir muhalefet vardır. Bizim derdimizin sistemle ilgili olduğunu herkesin kafasında yer etmesi gerekiyor. Ben bu bozuk düzene sahip olma yarışı içerisinde herhangi bir muhalif partiden bu ülkeye bir hayır geleceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla kendimizi konumlandıracağımı yer düzen karşıtı olmaktır. Bana hep şey deniyor ya! Devlete katil demiş bir adam. Ya evet, bu devlet katil kardeşim. Bana bunu söylediğim için kızanlar Sedat Peker'in devletin katil olduğunu anlattığı videolardan ya öyle miymiş diyorlar ya da alkışlıyorlar" ifadelerini kullandı.
"EVET, TÜRKİYE DEVLETİ KATİLDİR"
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katil olduğunu söyleyen Ahmet Şık, "Evet, Türkiye devleti katildir. Tıpkı dünyanın diğer devletleri gibi. En ileri demokrasinin örnek alındığı ülkelerinin tarihlerinde de konolizasyon sürecinde ellerine bulaşmış ve ne kadar yıkasa da çıkamayacak kan vardır. Bütün devletlerin tarihi kanlıdır. Türkiye bundan azade değil ki!" dedi.
"BU DEVLETİ YIKMAMIZ GEREK"
TİP Milletvekili Ahmet Şık, devleti yıkmak gerektiğini şu cümleler içerisinde dile getirdi: "Bu 40 yıldır savaş neden var? Bu kadar insan neden öldü? Adına asker diyin, polis diyin, örgüt üyesi diyin neden ölüyor bu insanlar? Bu insanların kanı sadece birbirine ateş eden insanların eline bulaşmıyor, bu devletin eline bulaşıyor. Evet, bu devlet katil! Ve evet bu devleti yıkmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten odağına yurttaşı koyan, asgari hukuk ve demokrasi normlarını kendine rehber edilmiş, bu ülkede barışı tesis edecek doğru bir devleti kurmak için yıkmak gerekiyor. Bu ülkenin devleti Recep Tayyip Erdoğan'dır, Devlet Bahçeli'dir ondan da öncekilerdir. Zaten onlar olduğu için bu devlet var. Devlette devamlılık dediğimiz şeyler ilke bu tür ilkesiz siyasetçiler üzerinden var. Çünkü herkes kendi menfaatini düşünüyor. Bu devleti yıkmadan doğru devleti kurmadan bu ülkede ne hukukun üstünlüğünü egemen kılabiliriz ne demokratik değerlerin burada köklü bir şekilde yer edinmesini sağlayabiliriz ne de barışı tesis edebiliriz. Bu kadar basit!"
"BU BİR DEVLET GELENEĞİDİR, SİSTEMDİR"
Şık konuşmasının devamında şunları söyledi: "Osman Kavala'nın neden içeride olduğunun sorusunu sadece AKP karşıtlığıyla açıklıyorsak, koca bir ahmaklık. Selahattin Demirtaş'ın Gülten Kışanak'ın neden içerde olduğunu, bir dolu siyasetçinin neden sürgüne gittiğini, bu savaşın 40 yıldır neden sürdüğünü sadece AKP karşıtlığıyla olmakla açıklamaya devam etmek kat ve kat ahmaklık. Bu bir devlet geleneğidir, sistemdir. Düzen dediğimiz şey bu, bizim itiraz etmemiz gereken şey bu! Yıllara yayılmış kirli tarih içerisinde herkesin az ya da çok kire bulaşmış olduğu bir gerçek. Ama biz bu kirden arınmak istiyorsak ya da çocuklarımızın bulaşmasını istemiyorsak, bu gerçekle yüzleşeceğiz. Evet, kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir katil devlettir.
Sen yeni cinayetler işlemesine engellemek istemiyorsan da bunu yıkacaksın ve doğru devleti kuracaksın. Bu kadar basit. Bunu söylediğim için beni devlet düşmanı… Hayır, ben devlet düşmanı değilim ya! Ben doğru devletin burada tesis edilmesini isteyen ve bu ülkeyi önemseyen bir yurttaşlık bilinciyle konuşuyorum. Herkesin de asgari o yurttaşlık bilincine sahip olması gerektiğini söylüyorum ama bu yok! (…)"
RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, bir televizyon programında 'Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir' yönelik söylemleri nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı.
27. Dönem milletvekili Ahmet Şık katıldığı bir televizyon programında "Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... o iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek herşey meşrudur Bu devlet katil....bu devleti yıkmamız gerekiyor....evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" ifadelerini kullandı.
Ahmet Şık'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Başsavcılık, Şık hakkında resen soruşturma başlattı.
EZANA HAKARET EDEN ESKİ CHP PM ÜYESİ SERA KADIGİL DE YÜRÜYÜŞE KATILMIŞ!
Ezana hakaretten 7 yıl hapsi istenen eski CHP PM üyesi Sera Kadıgil de, ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın gruplarının yürüyüşüne katılmış!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen ve ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın yürüyüşüne ezana yönelik hakaretleriyle yargılanan CHP Parti Meclisi (PM) eski üyesi Sera Kadıgil'in de katıldığı ortaya çıktı.
Sera Kadıgil, ezana hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyor ve hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sera Kadıgil; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!" ve "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?" ifadelerini kullanmıştı.
Kadın yürüyüşüne, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ve CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da katılmış.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen ve ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın gruplarının yürüyüşüne ezana yönelik hakaretleriyle yargılanan eski CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil'in de katıldığı ortaya çıktı.
KADIN YÜRÜYÜŞÜNE CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU, ALTIOK VE KADIGİL DE KATILMIŞ
Eski CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Taksim'deki kadın yürüyüşüne ilişkin fotoğraflar paylaştı ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" Yaşasın kadın dayanışması..." ifadeleri yer aldı.
Fotoğraflarda; CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve CHP eski PM üyesi Sera Kadıgil'in kadın yürüyüşüne katıldığı görülüyor.
KADIGİL, EZANA HAKARET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE YARGILANIYOR
Taksim'deki yürüyüşe katılan CHP PM eski üyesi Sera Kadıgil, ezana hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sera Kadıgil hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianamede, Sera Kadıgil'in suça konu tweetleri yer aldı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan 5 sayfalık iddianamede, Kadıgil'in, 2010 ve 2011 yıllarında attığı "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!", "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar", "#Van'a yardım göndermeyin gebersin p., tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı hiç anlamamışsınız be annem" şeklindeki 4 tweeti delil olarak gösterildi.
İddianamede, "ezan" ve "şehitler" hakkında yapılan paylaşımların halkın büyük kesiminin benimsediği İslam dinine yönelik kutsal değerlere hakaret niteliğinde olduğu ifade edildi.
ESKİ TİP'Lİ VEKİL BARIŞ ATAY DA PKK "TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ"
Katıldığı bir programda kendisine sorulan "IŞİD terör örgütü mü? sorusuna "O nasıl bir soru, elbette terör örgütü" diye yanıt veren Atay, "MLKP, DHKP-C ve PKK terör örgütü mü?" ifadelerine ise eski TİP'li "Arkadaşlar bu uzun olabilir biraz, çok çetrefilli bir konu. Mesela ben terör örgütü desem, sen terör örgütü desen, sorun çözülüyor mu? Hayır." diye yanıt vermişti.
TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ: YANDAŞLAR YOLUN SONUNA GELDİNİZ; TÜM MAL VARLIĞINIZA EL KOYACAĞIZ
TİP Genel Başkanı Erkan Baş "yandaşlara sesleniyorum" diyerek, "Yolun sonuna geldiniz. Tüm mal varlığınıza el koyacağız. Halkın parasını hırsızların kursaklarından çekip alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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