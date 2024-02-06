Bunları unutma Türkiye! İşte Can Atalay’ın arkadaşları TİP’li vekiller! Dertleri millet emelleri ihanet

"BU BİR DEVLET GELENEĞİDİR, SİSTEMDİR"

Şık konuşmasının devamında şunları söyledi: "Osman Kavala'nın neden içeride olduğunun sorusunu sadece AKP karşıtlığıyla açıklıyorsak, koca bir ahmaklık. Selahattin Demirtaş'ın Gülten Kışanak'ın neden içerde olduğunu, bir dolu siyasetçinin neden sürgüne gittiğini, bu savaşın 40 yıldır neden sürdüğünü sadece AKP karşıtlığıyla olmakla açıklamaya devam etmek kat ve kat ahmaklık. Bu bir devlet geleneğidir, sistemdir. Düzen dediğimiz şey bu, bizim itiraz etmemiz gereken şey bu! Yıllara yayılmış kirli tarih içerisinde herkesin az ya da çok kire bulaşmış olduğu bir gerçek. Ama biz bu kirden arınmak istiyorsak ya da çocuklarımızın bulaşmasını istemiyorsak, bu gerçekle yüzleşeceğiz. Evet, kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir katil devlettir.

Sen yeni cinayetler işlemesine engellemek istemiyorsan da bunu yıkacaksın ve doğru devleti kuracaksın. Bu kadar basit. Bunu söylediğim için beni devlet düşmanı… Hayır, ben devlet düşmanı değilim ya! Ben doğru devletin burada tesis edilmesini isteyen ve bu ülkeyi önemseyen bir yurttaşlık bilinciyle konuşuyorum. Herkesin de asgari o yurttaşlık bilincine sahip olması gerektiğini söylüyorum ama bu yok! (…)"





RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, bir televizyon programında 'Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir' yönelik söylemleri nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı.

27. Dönem milletvekili Ahmet Şık katıldığı bir televizyon programında "Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... o iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek herşey meşrudur Bu devlet katil....bu devleti yıkmamız gerekiyor....evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" ifadelerini kullandı.



Ahmet Şık'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Başsavcılık, Şık hakkında resen soruşturma başlattı.

EZANA HAKARET EDEN ESKİ CHP PM ÜYESİ SERA KADIGİL DE YÜRÜYÜŞE KATILMIŞ!

Ezana hakaretten 7 yıl hapsi istenen eski CHP PM üyesi Sera Kadıgil de, ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın gruplarının yürüyüşüne katılmış!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen ve ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın yürüyüşüne ezana yönelik hakaretleriyle yargılanan CHP Parti Meclisi (PM) eski üyesi Sera Kadıgil'in de katıldığı ortaya çıktı.

Sera Kadıgil, ezana hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyor ve hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sera Kadıgil; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!" ve "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?" ifadelerini kullanmıştı.