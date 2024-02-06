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Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

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Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

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