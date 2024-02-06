AYM’den terörist Emrah Yayla’ya zırh kalkanı! Örgütün bombacısına hak ihlali kararı

AYM İHLAL KARARI VERDİ

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, başvurucunun duruşmaya katılması yönünde hiçbir çaba gösterilmediğini belirtilerek, "Hâkimlikçe hiçbir alternatif değerlendirilmeden ve olaya özgü somut gerekçeler de sunulmadan genel ve kategorik bir yaklaşımla başvurucunun duruşmada hazır bulunma talepleri reddedilmiştir.

Uyuşmazlığın bizzat duruşmada bulunmayı gerektiren bir nitelik taşıyıp taşımadığı hususunda hakimlikçe herhangi bir değerlendirme yapılmadan genel ve kategorik bir sebeple başvurucunun yokluğunda duruşma yapılması ve duruşmada hazır bulunma hakkına müdahale için en uygun aracın seçilmemesi müdahalenin gerekli olmadığı sonucuna yol açmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yüksek Mahkeme, adil yargılanma hakkı kapsamındaki duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

HÜCREYE KOYMA VE 2 AY ZİYARETÇİ KABULÜNDEN YOKSUN BIRAKMA CEZASI VERİLDİ

Bu kapsamda, İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığınca 11 Kasım 2016 tarihinde Yayla hakkında ring aracı içindeki kamerayı kapatması nedeniyle 5 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına, hastanedeki tedavisinin bitiminden sonra yüksek sesle slogan attığı gerekçesiyle de gereksiz yere marş söyleme veya slogan atma disiplin suçundan 2 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasına karar verildi.