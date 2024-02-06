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Depremzedelerle buluşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum gözyaşlarına hakim olamadı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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Depremzedelerle buluşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum gözyaşlarına hakim olamadı!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, depremin yıl dönümünde afetzedelerin katıldığı programda yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilimizde etkili olan 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin ardından Gaziantep'te 'Koordinatör bakan' olarak görevlendiren Kurum, "Gönlümüzü deprem bölgesinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Çünkü biz samimiyiz, dertliyiz" dedi.

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