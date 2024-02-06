MHP lideri Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta önemli mesajlar: Türkiye tek nefes, tek yürek halinde kenetlenmiştir

Bahçeli, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili, şöyle konuştu: "Dünyada eşine benzerine çok az rastlanacak bir doğal yıkım karşısında devlet millet dayanışması şükürler olsun ki imrenilecek şekilde tezahür etmiştir. Türkiye tek nefes, tek yürek halinde kenetlenmiştir. Bir yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış, depremzede vatandaşlarımızın acil nitelikli insani ihtiyaçları da gecikmeksizin karşılanmıştır. Yaralarımız elbirliğiyle sarılmıştır. Deprem bölgesine gönderilen çadır sayısı 1 milyonu bulmuştur. Kurulan konteyner sayısı 215 bine ulaşmıştır. 349 bin hanemize kira yardımı ile ilave taşınma ve destek ödemeleri yapılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarını seferberlik ruhuyla harekete geçirmiştir. Hiçbir insanımız aç ve açıkta bırakılmamıştır. Biliyor ve takip ediyoruz ki deprem bölgesine 150 bin tır yardım malzemesi sevk edilmiş, 20 milyon gıda kolisi dağıtılmış, günde 4 milyon vatandaşımıza yemek hizmeti sunulmuştur. Doğudan batıya, kuzeyden güneye sahnelenen dayanışma ve yardımlaşma ahlakı Türk milletinin asalet ve vicdan seviyesindeki muazzam yüksekliği, müşfik ve merhamet duygularındaki hayranlık uyandıran enginliğini gözler önüne sermiştir."

Deprem bölgesinde 650 bin kamu görevlisinin görev yaptığını aktaran Bahçeli, deprem döneminde 11 bin 500'ü yabancı ülkelerden gelen 35 bin 250 arama kurtarma personelinin de gece gündüz çalıştığını ifade etti.

"ZOR ŞARTLARI MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK ŞUURUYLA AŞTIK"

Bahçeli, ayrıca 142 bin güvenlik görevlisi, sağlıkçı, madenci, ormancı ve gönüllülerin de bölgede görevlendirildiğini dile getirerek, "Bu dev kadro fedakarca, hiç dinlenmeden belki de hiç uyumadan enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır. 10 binlerce ton taş ve moloz yerini kaldırmak için fedakarca görev yapan, çocuğundan yaşlısına, gencinden kadınına varıncaya kadar yıkımın altında uzanacak bir el bekleyen kardeşlerimize hızır gibi yetişen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Ebediyete intikal edenleri geri getirmek mümkün olmasa da anılarını yaşatmanın, arkada bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmanın, kanayan yaralarını hep birlikte sarıp iyileştirmenin mümkün olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti: "Nitekim bugüne kadar da yapılan budur. Zor şartları milli birlik ve beraberlik şuuruyla aştık. 'İmkansız' denilen ne varsa zaman içinde üstesinden gelmeyi başardık. Karamsar tablolar çizenlere itibar etmedik. Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Güç, inanç ve hedef birliği ile kuşatmayı yardık. Deprem enkazı üzerinde siyasi istismar şantiyesi kuran gayri milli ve gayri ahlaki siyasi zihniyetlere milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde Türkiye depreminin vahim şokunu atlattı, yeni yüzyılda yeni bir hayatın temelleri kazıldı, çok güçlü adımlar atıldı. 'Yapamazlar' diyen kim varsa hanesine mahcubiyet düştü. 'Başaramazlar' diyen kim ya da kimler varsa kızarmayan yüzleriyle, yaşarmayan gözleriyle, taşlaşmış kalpleriyle deşifre oldular ve sonunda da mahşeri vicdan tarafından mahkum edildiler."

Bahçeli, böyle bir süreçte milletin gösterdiği tutumun da önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Milletimiz emsalsiz kültür, tarih ve manevi hasletlerine yabancılık çekenlerin deprem üzerinden yaptıkları fitne ve dedikoduları birer birer boşa çıkarıldı. Türkiye pek çok cephede ardışık ve birbiriyle eklemlenmiş sorunlarla mücadele halindedir. Bu mücadele kesintisiz devam etmektedir. Bir yanda salgın hastalıklar diğer yanda bölücü terör bir yanda doğal afetler diğer yanda malum iç ve dış tehditler ülkemizin ekonomik potansiyelini, siyasi ve toplumsal enerjisini zorlu sınamalara tabi tutmuştur. Sadece Kahramanmaraş depreminin Türkiye ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar civarındadır. Türkiye ekonomisini art niyetli şekilde karalayanlar, hayat pahalılığı ve enflasyonu diline dolayanlar en azından ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal, ekonomik badireleri objektif olarak görmek, buna karşı verilen cansiparane mücadelenin hakkını da teslim etmek durumundadır. Aynı anda depremin ağır sonuçlarına direnip yüksek maliyetli terörle mücadele sürecini kararlılıkla icra etmek, yine insanımızın refahı ve ülkemizin selameti adına her fedakarlığı yapmak, kısıtlı bütçe imkanları düşünüldüğünde elbette kolay değildir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslim edilecek olması takdir ve tebrik edilecek bir husustur. Nihayet yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir. Yeni yüzyılın eşiğinde umutlar dirilmiştir." dedi.