Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar: Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz

İşte Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

6 Şubat'ta yüreğimizde büyük bir acı ile uyandık.

Bir taraftan acı ile karşı karşıyasınız ama bir yandan da müdahale etmek zorundasınız. Polis telsizi ile birlikte iletişim kurabilmek adına hızlı bir şekilde harekete geçtik. Ne söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. İçiniz dolu. Ama bir taraftan da kucağında çocuğuyla gelen bir baba bana 'Allah devletimize zeval vermesin' diyor.

Bu acıları yaşadık. Hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlattık. Arama kurtarma ekipmanlarımızı sevk ettik. 11 ilde eş zamanlı arama kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Her gün bir ilde ilçeleriyle birlikte geziler yaptık.

Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları ulaştırdık.