Asrın Felaketi'nde yüzyılın dayanışması! Devlet 'Oradaydı' milletiyle yan yana! "Cumhurbaşkanımız ve Murat Kurum vardı..."
Asrın Felaketi'nin birinci yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısı hala taze olsa da devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden gelmeyi başardı. Zor günlerde devletin nasıl hızır gibi yetiştiğini anlatan depremzede vatandaşlarımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un milletiyle nasıl iç içe amansız mücadeleden el birliğiyle çıktığını anlatıyor. Devletin gücü ve yöneticilerin adanmış hizmetkarlığı ile illerimiz yeniden doğuyor. İşte vatandaşlarımız deprem bölgesindeki amansız mücadelede yaşadıkları ve devletin muhteşem çabası...
6 Şubat 2023'te saatler 4.17'yi gösterdiğinde önce 7.7 ile sallandı Kahramanmaraş. Sadece kendisi değil beraberinde 11 il de derinden etkilenmiş oldu.
124 ilçede 6.929 köyde ağır hasarlar yıkımlar meydana geldi. Milyonlarca vatandaş ez zor gecesini yaşadı. En zor sabahına uyandı. Belki o günden bugüne en zor yılını geçirdi.
Aynı gün öğle saatlerinde bu kez Elbistan'da 7.6'lık bir deprem daha yaşandı. Yıkılmayan konutlar yıkıldı. Evine giren vatandaşlar bu kez ikinci depreme evinde yakalandı.
Türkiye arka arkaya iki felaketi sadece 12 saat içerisinde yaşadı. Binlerce vatandaşımız kaybettik.
Beraberinde pek çok çocuk -anne babanın da yüreği yandı.
DEVLET MİLLETİNİN YANINDA!
Devlet ilk günden bu yana milletiyle yan yana omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çocukları ve torunları başta olmak üzere aile fertlerini kaybedenler, aradan bir yıl geçmesine rağmen azalmayan acılarıyla mücadele ediyor.
Depremde evlerini ve sevdiklerini kaybeden aileler, yaşadıkları acıları unutamıyor ve anılarını hatırlamak için aile fotoğraflarına bakıyor. Depremzede aileler, kaybettikleri yakınlarının acısını hala yaşıyor.
6 Şubat 2023'teki ilk depremden etkilenen Mehmet Aktaş'ın açıklamaları yürekleri dağladı. Devletin vatandaşıyla iç içe vererek atlattığı bu amansız mücadeleyi Aktaş işte böyle anlattı.
Aktaş, "Gaziantep'te yaşıyorum. Depremzedeyim. O günleri Allah bir daha yaşatmasın. 4 tane çocuğum ve ben bu evden sağ olarak çıktık. Kimisi ayakkabı ile kimi yalın ayak çıktı. Çok zordu, Allah'ım bir daha yaşatmasın.
DEVLET SÖZ VERDİ 1 SENE İÇERİSİNDE ANAHTAR TESLİMİ YAPTI
Devletimiz söz verdi "ben kira yardımı yapacağım" dedi yaptı. "Taşıma yardımı yapacağım" dedi yaptı. 1 sene içerisinde "evleri size teslim edeceğiz" dediler, ancak biz inanmamıştık 1 sene içerisinde nasıl yapılabilir çok yıkım oldu diye. Olamaz dedik ama 1 sene içerisinde anahtar teslimi yapıldı.
"ALLAH MURAT KURUM'DAN RAZI OLSUN! GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTI"
Sağ olsun Murat Kurum, bayağı güzel çalışmalar yaptı ve bunlara devam ediyorlar. Söz verdiler ve sözlerini tuttular. Allah kendilerinden razı olsun.
Allah'ım bir daha o günleri yaşatmasın. Çok kötü günlerdi. Kelimelerle anlatılmaz, onu yaşayan bilir." dedi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Kurum, "Sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım" dedi.
Toplantının açılışında konuşan Murat Kurum, toplantıda vatandaşların taleplerini dinledi. TOKİ Hak sahipleri, indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulunurken, TOKİ yetkilileri, sabit taksidin TOKİ ile değil bankalarla alakalı olduğunu ve mevzuatın TOKİ'ye bu konuda yetki vermediğini belirtti.
"KENDİSİNE İNANIYORUM, ARKASINDAYIZ"
Toplantıya, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım." dedi. Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın." ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti. Tekin, Murat Kurum'a "Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.
Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız." ifadelerini kullandı.
"GÜZEL BİR HATIRA OLDU"
Toplantıya katılan TOKİ hak sahiplerinden Görkem Yavuz, daha önce sosyal medyada Murat Kurum tarafından kamerasının kapatıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Yavuz'u gören Murat Kurum, "sosyal medyaya yansıyan "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin, "Bakan Kurum, 2020 seçimleri öncesi Pendik'e kentsel dönüşüm için gelmişti. Biz de TOKİ mağdurları olduğumuz için kendisini orada yakalama fırsatımız oldu. Derdimizi ancak orada anlatabilirdik. Arkadaşlarım da duysun diye çekim yapıyordum. Bakan Bey "Çekime gerek yok, ben zaten burada söyleyeceğim" dedi. Buraya geldi, konuştuk. Güzel bir hatıra oldu başkanımızla." dedi. Yavuz, Murat Kurum'a teşekkür ederek fotoğraf çektirdi.
Asrın Felaketi'nde evini kaybeden kadın yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşıyor. Devletin milletinin yanında nasıl durduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Kurum'un verdikleri sözleri tek tek nasıl gerçekleştirdiklerini dile getiriyor.
"Ev sallanıyor ama, kapıyı kimse açamıyor. Deprem sırasında evimiz direkt yıkıldı. Bir fırtına gibiydi, çok zordu. Çıktık, sabah oldu ıssız bir yerdeyiz tüm evler yıkılmış. Kıyamet kopuyor zannettik.
Herkese ısıtıcı, çadır vermeye çalıştılar. Bize prefabrik verecekleri zaman, inanın ki sanki bana villa veriyorlardı. Prefabriğe geldiğimiz zaman biz böyle bir şey beklemiyorduk.
"BURADA CUMHURBAŞKANIMIZ VE MURAT BEY VARDI"
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde Murat Bey'de vardı. Buraya prefabrikler döşeyeceğini ve buraya kalıcı TOKİ'ler yapacağını söyledi. Biz bunu beklemiyorduk, ancak sözünü tuttular.
Kalıcı TOKi'ler hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz bunun lafla olacağını zannediyorduk, ancak öyle olmadı yapıldı. Allah nasip ederse şubat ayında geçeceğiz."
"Depremin ilk saatlerinde Türkiye devletinin bizlere aynı gün çorba dağıtığını, sıcak çay dağıttığını, sıcak yemekler verildiği söylemeliyim.
Murat Kurum Bey o zaman Çevre ve Şehircilik Bakanı iken deprem bölgelerinin hepsini kontrol altına almayı başaran bir bakandı. Şu anda İBB Başkan adayı Murat Kurum'a burada yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ve saygılarımı gönderiyorum.
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