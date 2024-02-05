Asrın Felaketi'nde yüzyılın dayanışması! Devlet 'Oradaydı' milletiyle yan yana! "Cumhurbaşkanımız ve Murat Kurum vardı..."

DEVLET MİLLETİNİN YANINDA!

Devlet ilk günden bu yana milletiyle yan yana omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çocukları ve torunları başta olmak üzere aile fertlerini kaybedenler, aradan bir yıl geçmesine rağmen azalmayan acılarıyla mücadele ediyor.

Depremde evlerini ve sevdiklerini kaybeden aileler, yaşadıkları acıları unutamıyor ve anılarını hatırlamak için aile fotoğraflarına bakıyor. Depremzede aileler, kaybettikleri yakınlarının acısını hala yaşıyor.