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Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

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Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak.

Başkan Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Başkan Erdoğan'ın depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

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