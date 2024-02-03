Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.
Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.
Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.
Başkan Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.
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