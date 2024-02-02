Miting meydanlarında AK Parti coşkusu! Başkan Erdoğan milletiyle buluşacak

DEPREM İLÇELERİ BAŞKAN ADAYLARI DA DEĞİŞECEK



Afetin zararlarının karşılanması, afetzede vatandaşlara verilen konut sözlerinin bir an evvel tutulması için devlet tüm imkanlarını bölgede seferber etti.

Devlet millet el ele vererek başlatılan asrın dayanışması ile afet konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Mayıs 2023 seçimlerinde dahi deprem illerine özel önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem illerinin ihyası için mart seçimlerinde de mevcut belediye başkan adaylarının çoğunu değiştirdi.

Deprem illerinin ilçe belediye başkan adaylarında da büyük değişim yaşanması bekleniyor.