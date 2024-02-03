HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi! İşte o harita... | 3-7 Şubat 2024
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yurdun Kuzey ve Batı kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı bildirilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok il için ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Bazı bölgeler için çığ ve don uyarısı da geldi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise birçok il için kuvvetli yağmur ve kar yağışı tahmini yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu,(Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır haric), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç) ile Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı,
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge geneli (Adıyaman haric) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
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- HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi! İşte o harita... | 3-7 Şubat 2024
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