Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı | Dr. Fatih Karahan kimdir?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, TCMB Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanlığına atanan Karahan'ı tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Peki Dr. Fatih Karahan kimdir? İşte detaylar...
Atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.
Erkan, 8 Haziran 2023'te göreve gelmişti. Erkan'ın yerine Temmuz ayından bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan getirildi.
CEVDET YILMAZ: KARAHAN'A BAŞARILAR DİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan'ı tebrik etti.
Yılmaz paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
FATİH KARAHAN KİMDİR?
1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.
Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.
Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı.
Karahan, Hafize Gaye Erkan'dan görevi devralarak 3 Şubat 2024'te yeni Merkez Bankası Başkanı oldu.
SEÇİMDEN SONRA TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ
Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmesiyle, Fatih Karahan'a Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevi teklif edildi. Karahan da bu teklifi kabul ederek, Temmuz 2023'te Türkiye'ye döndü.
Temmuz 2023'te sosyal medya hesabından uçağın içinde ailesiyle birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaşan Karahan, takipçilerinin nereye seyahat ettiğini sorması üzerine Türkiye yanıtını vermişti.
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