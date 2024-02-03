03 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Erdal Beşikçioğlu'dan Mansur Yavaş'a eleştiri: En büyük sorun ulaşım

CHP'li Erdal Beşikçioğlu'dan Mansur Yavaş'a eleştiri: En büyük sorun ulaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
ABONE OL
CHP’li Erdal Beşikçioğlu’dan Mansur Yavaş’a eleştiri: En büyük sorun ulaşım

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istememesine rağmen CHP'nin Etimesgut adayı yapılan Erdal Beşikçioğlu Ankara'da ulaşım hizmetlerinin yetersiz kaldığı konusunda eleştirilerde bulundu. Ankara'da en büyük derdin ulaşım olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Otobüsümüz yok ya!" dedi. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan çekişme ve krizlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

"ULAŞIM ANKARA'NIN EN BÜYÜK SORUNU"

CHP'nin Ankara Etimesgut ilçe Belediye Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu yaptığı bir konuşmada Ankara'nın en büyük sorununun "ulaşım" olduğunu belirterek Mansur Yavaş'ı adeta bitirdi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YAVAŞ'A SALLADI: OTOBÜSÜMÜZ YOK YA

Geçtiğimiz gün Şeker İş Sendikası'nı ziyaret eden Erdal Beşikçioğlu burada yaptığı konuşmada ulaşım soruna dikkat çekerek "Ankara'nın en büyük derdi ulaşım" dedi.

Beşikçioğlu, "Otobüsümüz yok ya! Bir tane ring var Etimesgut'un içerisinde 45 dakika 50 dakika dolanıyor." ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu'nun bu ifadeleri Yavaş'ın ulaşım konusunda yetersiz kaldığını bir kez daha ortaya koydu.

BEŞİKÇOĞLU'NUN ADAY OLMASI KRİZ ÇIKARMIŞTI

11 Ocak'ta Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi Mansur Yavaş ile genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirmişti.

Yavaş'ın bu süreçte İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut adayı yapmaya hazırlandığı ancak parti yönetimiyle ters düştüğü ortaya çıkmıştı. Beşikçioğlu'nun aday olmasının ardından Yavaş'ın ABB adaylığından çekilebileceği de gündeme gelmişti.

Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı!
Erdal Beşikçioğlu’ndan imam hatip gafı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA