CHP’li Erdal Beşikçioğlu’dan Mansur Yavaş’a eleştiri: En büyük sorun ulaşım

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YAVAŞ'A SALLADI: OTOBÜSÜMÜZ YOK YA

Geçtiğimiz gün Şeker İş Sendikası'nı ziyaret eden Erdal Beşikçioğlu burada yaptığı konuşmada ulaşım soruna dikkat çekerek "Ankara'nın en büyük derdi ulaşım" dedi.

Beşikçioğlu, "Otobüsümüz yok ya! Bir tane ring var Etimesgut'un içerisinde 45 dakika 50 dakika dolanıyor." ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu'nun bu ifadeleri Yavaş'ın ulaşım konusunda yetersiz kaldığını bir kez daha ortaya koydu.