CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan imam hatip gafı! Kurtulun artık şu 28 Şubat kafasından
CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu tanıtım toplantısında büyük bi skandala imza attı. Oyuncu kimliği ile tanınan Beşikçioğlu'nun imam hatipliler ile ilgili "ipe sapa gelmez" sözleri kamuoyundan çok sert tepki aldı. Beşikçioğlu sözde imam hatip liselerinden mezun olanları "travmatik" olarak değerlendirdi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "ötekileştirici" bir dille imam hatiplileri adeta "acınası bir durum" olarak değerlendiren Beşikçioğlu için "28 Şubat kafasından kurtul Erdal" ifadelerini kullandı.
"Behzat Ç." karakteriyle bilinen sanatçı Beşikçioğlu, aday tanıtım toplantısı kapsamında CHP'nin Bülent Ecevit Siyaset Okulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
GENÇLER İÇİN BÜYÜK BİR TRAVMA
Erdal Beşikçioğlu yaptığı basın toplantısında büyük bir gafa imza attı. Beşikçioğlu, Anadolu liselerinin sonradan imam hatibe çevrildiğini iddia ederek "imam hatip lisesinden mezun olmak gençler için büyük bir travma" ifadelerini kullandı.
İŞTE BEŞİKÇİOĞLU'NUN TEPKİ ALAN SÖZLER:
Ben kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım. 20 yaşındaki bir genç liseye Anadolu Lisesi'nde başladı ama İmam Hatip'ten mezun oldu. Bu büyük bir travma.
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