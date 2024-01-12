CHP’nin Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu’ndan imam hatip gafı! Kurtulun artık şu 28 Şubat kafasından

İŞTE BEŞİKÇİOĞLU'NUN TEPKİ ALAN SÖZLER:

Ben kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım. 20 yaşındaki bir genç liseye Anadolu Lisesi'nde başladı ama İmam Hatip'ten mezun oldu. Bu büyük bir travma.