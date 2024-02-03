AK Parti'nin Trabzon Kocaeli Tekirdağ ilçe adayları belli oldu! İşte tam liste! Başkan Erdoğan: Şahlanış sürecek
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Trabzon, Kocaeli ve Tekirdağ belediye başkan adayları belli oldu. Trabzon'da yapılan toplantıya telefon ile bağlanan Başkan Erdoğan "İnanıyorum ki 31 Mart gecesi çok daha farklı bir şahlanış ile yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kocaeli'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise adayları tek tek açıklarken "Kenara çekilemeyiz, motivasyonumuzu bozamayız. Biz makam olsun veya olmasın, bu davanın birer neferi olarak gece gündüz çalışmaya ve Cumhur İttifakı'na omuz ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
AK Parti yerel seçimler öncesi çalışmalarına tam gaz devam ederken, Trabzon, Kocaeli ve Tekirdağ'da ilçe belediye başkanı adayları da belli oldu.
Trabzon'da Cumhur İttifakı Aday Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
"KALAN 53 GÜNDE ÇOK ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞINDAN EMİNİM"
Aday tanıtım toplantısına telefonla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise partililere seslenerek, "Sevgili hemşerilerim. Sizlere böyle bir aday tanıtım toplantısında İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugünkü Trabzon aday tanıtım toplantısının çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım. İnanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanış ile yoluna devam edecektir. Bunun için gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kollarının kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ TRABZON İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere seslenmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti Trabzon İlçe Belediye Başkan adayları şu isimlerden oluştu:
"Ortahisar: Ergin Aydın, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Tonya: Osman Beşel, Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Hüseyin Avni Çebi, Arsin: İbrahim Küçük, Çaykara: Hanefi Tok, Dernekpazarı: Mehmet Aşık, Düzköy: Selim Çelenk, Hayrat: Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene: Hüseyin Azizoğlu, Yomra: Abdulkadir Özdemir. Şalpazarı: Refik Kurukız (MHP), Çarşıbaşı: Ahmet Keleş (MHP) ve Beşikdüzü: Barış Öztürk (MHP)".
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kocaeli'nin 12 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.
"KENARA ÇEKİLEMEYİZ"
Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, seçime 57 gün kaldığını belirterek, seçimle ilgili yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti.
AK Parti üyelerinin, makam yerine davasına bağlı olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:
"Kenara çekilemeyiz, motivasyonumuzu bozamayız. Biz makam olsun veya olmasın, bu davanın birer neferi olarak gece gündüz çalışmaya ve Cumhur İttifakı'na omuz ve destek vermeye hazırız. 2000'li yıllara gidelim, bize birer kağıt vermiş olsunlar. 2024 için hayallerinizi yazın deselerdi, belki de çok çok azımız Ayasofya'nın açılacağını yazardık. Bir avukat kardeşimizin, duruşmalara başörtüsüyle gireceğini öngöremezdik. Bugün başörtülü birisinin vali, bakan, savcı, hakim ve polis olacağını düşünemezdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkeye kattığı en önemli şey özgüvendir."
"BAŞARIYI DAHA DA YUKARIYA ÇEKECEĞİZ"
Bugüne kadar görev yapan belediye başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Yavuz, bayrağı devralan adayların, elde edilen başarıyı çok daha yukarıya çekeceğinden emin olduklarını bildirdi.
"TUTMAYACAĞIMIZ SÖZÜ VERMEYİZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kente karşı verdikleri sözleri tuttuklarını vurgulayarak, "Gökteki yıldızları vaat etmeyeceğiz, popülizm kıskacına bu şehri asla teslim etmeyeceğiz. Tutamayacağımız hiçbir sözü, bu millette vermeyeceğiz. Bu millete yalan söylemedik, söylemeyeceğiz." dedi.
AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da kentte yürüttükleri seçim çalışmalarını anlattı.
İŞTE İLÇE ADAYLARI
Konuşmaların ardından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü
Kartepe: Mustafa Kocaman
Kandıra: Erol Ölmez
İzmit: Muharrem Tutuş
Derince: İbrahim Şirin
Körfez: Şener Söğüt
Dilovası: Ramazan Ömeroğlu
Çayırova: Bünyamin Çiftçi
Gebze: Zinnur Büyükgöz
Darıca: Muzaffer Bıyık
Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman ile Sadettin Hülagü de katıldı.
TEKİRDAĞ ADAYLARI DA BELLİ OLDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım programına katıldı.
Toplantıda, Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Gökhan Saygı, Kapaklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetin, Ergene Belediye Başkan adayı Müge Yıldız Topak, Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öge, Malkara Belediye Başkan adayı Gediz Coşkun, Şarköy Belediye Başkan adayı Görkem Gökkaya, Hayrabolu Belediye Başkan adayı Osman İnan, Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Hikmet Ata, Çorlu Belediye Başkan adayı Hakan Sunal ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Muratlı Belediye Başkan adayı İmdat Altıntaş ve Saray Belediye Başkan adayı Mümin Buluş tanıtıldı.
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