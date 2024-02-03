AK Parti’nin Trabzon Kocaeli Tekirdağ ilçe adayları belli oldu! İşte tam liste! Başkan Erdoğan: Şahlanış sürecek

"BAŞARIYI DAHA DA YUKARIYA ÇEKECEĞİZ"

Bugüne kadar görev yapan belediye başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Yavuz, bayrağı devralan adayların, elde edilen başarıyı çok daha yukarıya çekeceğinden emin olduklarını bildirdi.

"TUTMAYACAĞIMIZ SÖZÜ VERMEYİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kente karşı verdikleri sözleri tuttuklarını vurgulayarak, "Gökteki yıldızları vaat etmeyeceğiz, popülizm kıskacına bu şehri asla teslim etmeyeceğiz. Tutamayacağımız hiçbir sözü, bu millette vermeyeceğiz. Bu millete yalan söylemedik, söylemeyeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da kentte yürüttükleri seçim çalışmalarını anlattı.