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Irak'ın kuzeyinden acı haber! MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu

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Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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Irak’ın kuzeyinden acı haber! MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada iki askerimizin de yaralandığı belirtildi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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