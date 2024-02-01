CHP’deki iç kaos dinmek bilmiyor! İzmir sonrası şimdi de Çankaya krizi! Yine açıklanmayacak...

SOYER'İN ÜZERİNE ÇİZİK

İzmir özelinde başlayan aday belirleme kaosuna DEM Parti de dahil olurken, hem DEM Parti hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Tunç Soyer'in üzeri çizildi.

SİYASİ NEZAKETSİZLİK

Gelişmeye müteakip Soyer, "Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.