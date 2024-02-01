CHP'deki iç kaos dinmek bilmiyor! İzmir sonrası şimdi de Çankaya krizi! Yine açıklanmayacak...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP hazırladığı projeleri vatandaşa anlatması gereken şu zamanlarda parti içindeki kaos ve hesaplaşmalarla uğraşmaya devam ediyor. İzmir adayının kim olacağı konusunda birbirine giren CHP'de şimdi de Çankaya krizi yaşanıyor. CHP'nin eş genel başkanı gibi hareket eden İmamoğlu İzmir'in intikamını Çankaya'dan alma hesapları yaparken, merakla beklenen adayın yarın açıklanması bekleniyordu. Ancak CHP kulislerine göre Çankaya adayının açıklanma tarihi ertelendi ve sonraki toplantılara bırakıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimler öncesi yapılması planlanan projeler üzerine çalışma yapılması gerekirken, bu süreçte partide büyük bir iç hesaplaşma ve kaos hakim.
SOYER'İN ÜZERİNE ÇİZİK
İzmir özelinde başlayan aday belirleme kaosuna DEM Parti de dahil olurken, hem DEM Parti hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Tunç Soyer'in üzeri çizildi.
SİYASİ NEZAKETSİZLİK
Gelişmeye müteakip Soyer, "Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Diğer yandan Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel kendisini ispatlamaya çalışırken İzmir'de Cemil Tugay'ı aday gösterdi. Bu kararla İmamoğlu'na mesaj veren Özel yaptığı açıklamada da "Listeyi bizzat ben çalıştım" ifadeleriyle "Genel başkan benim" dedi.
İMAMOĞLU DEVRE DIŞI MI?
CHP Parti Meclisi'nde (PM) belirlenen İzmir listesine ilişkin parti kulislerinde, "Özgür Özel İzmir listesini kendi belirledi. Ekrem İmamoğlu, İzmir'de devre dışı bırakıldı" yorumları yapılıyor.
İZMİR SONRASI SIRA ÇANKAYA KRİZİNDE
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler CHP'nin bir türlü belirleyemediği Çankaya adayına çevrildi.
İzmir'de istediğini alamayan İmamoğlu Çankaya ile intikamını almak isterken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını istedi. Alternatif olarak İzmir'de aday gösterilemeyen Buğra Gökçe'yi de öne süren İmamoğlu parti içinde söz geçirme derdinde. Özgür Özel ise kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yaparak İmamoğlu'na karşı 2-0 öne geçmeye çalışıyor.
KILIÇDAROĞLU DA İŞİN İÇİNDE
CHP, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da boş durmadığı Çankaya adayı için lobi faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.
Kurultay sürecinde kendisine destek veren belediye başkanlarının tek tek tasfiye edilmesinden rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun, Alper Taşdelen ile sık sık temas halinde olduğu, Taşdelen'in yeniden aday gösterilmesi için çalıştığı öne sürüldü.
ÇANKAYA ADAYI YİNE AÇIKLANMIYOR
CHP'de Çankaya krizi iyice belirginleşirken adayın yarın yapılacak toplantıda açıklanması bekleniyordu. Ancak CHP yandaşı Cumhuriyet'in haberine göre CHP'de Çankaya adayı yarın da açıklanamayacak.
KRİZİ GEÇİŞTİRME ÇABASI
İstanbul'daki kalan ilçelerin adaylarının duyurulacağı belirtilirken, Çankaya adayı için CHP'li kurmaylar "Adayların teslimi için 20 Şubat'a kadar süre var" diyerek krizi geçiştirdi.
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