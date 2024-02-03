7 ilde Kafes-35 operasyonu! 34 DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı! Aralarında kırmızı bültenle aranan da var...

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında; Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda; İstanbul'da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 13 şüpheli, Kocaeli'de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8 şüpheli, Yalova'da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8 şüpheli, Kayseri'de Difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli, Bursa'da Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli, Düzce'de Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli, Yozgat'ta Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli yakalandı.