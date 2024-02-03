7 ilde Kafes-35 operasyonu! 34 DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı! Aralarında kırmızı bültenle aranan da var...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 ilde düzenlenen Kafes-35 operasyonu sonucu çok sayıda DEAŞ'lı şüphelinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya "7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-35" operasyonuyla haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında; Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda; İstanbul'da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 13 şüpheli, Kocaeli'de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8 şüpheli, Yalova'da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8 şüpheli, Kayseri'de Difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli, Bursa'da Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli, Düzce'de Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli, Yozgat'ta Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda; Ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale eş konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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