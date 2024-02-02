Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan döneceği saat belli oldu! Yolculuk ne zaman başlayacak? Nereye inecek?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı saat belli olurken Gezeravcı Konya ve Balıkesir'deki öğrencilerle telsizden görüşme gerçekleştirdi. Gezeravcı gençlere uzayda yaptığı çalışmaları aktarırken en çok neyi özlediğini ve günde kaç saat uyuduğunu açıkladı. Diğer yandan Gezeravcı iki haftalık süreçte toplamda 13 deney gerçekleştirdi. Peki Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? İlk Türk astronot Gezeravcı nereye inecek? İşte detaylar...
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı saat belli oldu.
BUGÜN 17.50'DE TÖREN YAPILACAK
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.
YARIN YOLA ÇIKIYOR
Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.
Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.
Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.
NEREYE İNECEK?
Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek. Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.
TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Dünyada en çok şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim." dedi.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Konya'daki Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Balıkesir'deki Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nden bilime ve uzay çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerle telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.
Bir öğrencinin kenetlenmeden önce ISS'in nasıl göründüğünü sorması üzerine Gezeravcı, güneşin açısına bağlı olarak ISS'nin parıldayan bir elmas gibi göründüğünü ve bunu izlemenin müthiş bir duygu olduğunu ifade etti.
ISS'te vaktini nasıl geçirdiğine dair soruya karşılık Gezeravcı, "Müthiş şekilde yoğun ve planlı gidiyor. Boşa geçirilen zaman yok. Bütün günümüz planlanmış bir faaliyet takvimi dahilinde tıkır tıkır işliyor. Her şey gayet yolunda." diye konuştu.
"EN ÇOK ANNE BABAMA YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM"
Gezeravcı, "Şu anda dünyadan çok uzaktasınız. Dünyada en çok neyi özlediniz?" sorusuna ise "Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim." cevabını verdi.
"SANAT ESERİNİ İZLER GİBİ BİR HİSSİYAT İÇİNDEYİM"
Toplamda 36 saatlik bir seyir sürecinin sonrasında ISS'e ulaştıklarını vurgulayan Gezeravcı, "Artık son dakikalarımızda bir an önce kenetlenmek için nefeslerimizi tuttuk. Müthiş şekilde heyecanlı ve keyifliydi. Burada bulunduğumuz her an keyif alıyoruz. Yürüttüğümüz çeşitli aktivitelerin her türlüsü çok keyifli. Bugüne kadar askeri jetlerle uçmuş insan olarak 90 derece tırmanırken bu derece ivmelenen roketin içinde olmak da harika bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.
GÜNDE KAÇ SAAT UYUYOR?
Gezeravcı, günde planlı 8-8,5 saat arasında uyku zamanı olduğunu ancak bunu şu anda 5-6 saat civarında tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:
"ISS'e herkes birçok defa gelmek ister ama isteğim benden sonra gelecek arkadaşlarımızın sayısının artması. İnşallah başka arkadaşlarımıza da yakın zamanda kısmet olur. İstasyonda hali hazırda yürüttüğümüz 13 deney var. Çok farklı bilimsel alanlarda gerçekleştirilen deneyler olduğu için kısmet olursa çok büyük sonuçlara ulaşma imkanı olacak."
Uzaydan dünyaya bakmanın nasıl bir his olduğu sorusunu yanıtlarken Gezeravcı, "Sanat eserini izler gibi bir hissiyat içindeyim. Bugüne kadar hayatımda göremediğim tek şey içinde yaşadığımız bu güzel dünyanın dıştan görüntüsüydü. Buna da çıplak gözle vakıf olmak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.
Gezeravcı, "Bir astronot olarak evrendeki başka bir gezegene ayak basmak ister miydiniz?" sorusunu ise "Her türlü yola açığım. İnşallah oraları da keşfetmek bizlere kısmet olur." şeklinde yanıtladı.
BUGÜNE KADAR 10 DENEY HAYATA GEÇİRDİ
Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana deneyleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Astronot Gezeravcı, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkı sunması beklenen Uzay İçin Yeni Nesil Alaşımlar (UYNA) deneyine başladı.
Yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştıran "MESSAGE" deneyi hayata geçirildi.
Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin önerisi olan ve öğretmenleri Birsen Geçer'in proje yöneticisi olduğu Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) deneyini de yapan Gezeravcı, TÜBİTAK MAM'dan Prof. Dr. İskender Gökalp ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMetal" deneyine de yaptı.
Gezeravcı ayrıca, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE" deneyini sürdürüyor.
Gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine de devam ediliyor.
Gezeravcı, uzay ortamında alglerin, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmasını araştıran "ALGALSPACE" ve uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneylerini de sürdürüyor.
"OKSİJEN SATURASYONU" deneyiyle de yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.
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