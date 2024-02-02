Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan döneceği saat belli oldu! Yolculuk ne zaman başlayacak? Nereye inecek?

TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Dünyada en çok şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim." dedi.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Konya'daki Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Balıkesir'deki Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nden bilime ve uzay çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerle telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

Bir öğrencinin kenetlenmeden önce ISS'in nasıl göründüğünü sorması üzerine Gezeravcı, güneşin açısına bağlı olarak ISS'nin parıldayan bir elmas gibi göründüğünü ve bunu izlemenin müthiş bir duygu olduğunu ifade etti.

ISS'te vaktini nasıl geçirdiğine dair soruya karşılık Gezeravcı, "Müthiş şekilde yoğun ve planlı gidiyor. Boşa geçirilen zaman yok. Bütün günümüz planlanmış bir faaliyet takvimi dahilinde tıkır tıkır işliyor. Her şey gayet yolunda." diye konuştu.