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Son dakika | MİT ve Emniyet'ten MOSSAD ajanlarına operasyon! 7 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Son dakika | MİT ve Emniyet’ten MOSSAD ajanlarına operasyon! 7 şüpheli gözaltında

Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

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