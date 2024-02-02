Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’in İYİ Parti iddialarını yalanladı: Para alışverişi olmadı Meral Hanım gerçeği söylemiş

AKŞENER'DEN ÖZEL'E: HERKES HADDİNİ HUDUDUNU BİLECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Herkes haddini hududunu bilecek" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki göstermiş, "Sayın Özgür Özel. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İMA ETTİ

Özgür Özel'in İYİ Parti'ye yönelik iddialarına yanıt veren Akşener "Sayın Özel'e sesleniyorum; Bunun cevabın vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz, 2017'de biz 'hayır' oyu için kampanya hazırladık, partimiz yok. Eski Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun, Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP bir liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı 'hayır.' Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık herkes biliyor. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ve emrindeki belediyeler eliyle bize bir kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu, buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.