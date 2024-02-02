Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in İYİ Parti iddialarını yalanladı: Para alışverişi olmadı Meral Hanım gerçeği söylemiş
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası birbirlerinden kopan İYİ Parti ile CHP arasında şimdi de "yardım parası" krizi yaşanıyor. Özgür Özel'in iddiaları sonrası sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener "Eski Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun, Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP bir liralık yardım yapmış mı? Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini Özel'i yalanlamıştı. Bu sözler sonrası tüm gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin yaptığı "İYİ Parti ve CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral Hanım gerçeği söylemiş" ifadeleriyle Özel'i yalanladı. İşte detaylar...
Yerel seçimler öncesi CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerginlik tavan yaparken CHP bir yandan da iç hesaplaşmaların peşine düştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yaptığı her konuşmada CHP'yi hedef almaya devam ediyor.
Meral Akşener, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de partisine yönelik kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.
AKŞENER'DEN ÖZEL'E: HERKES HADDİNİ HUDUDUNU BİLECEK
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Herkes haddini hududunu bilecek" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki göstermiş, "Sayın Özgür Özel. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İMA ETTİ
Özgür Özel'in İYİ Parti'ye yönelik iddialarına yanıt veren Akşener "Sayın Özel'e sesleniyorum; Bunun cevabın vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz, 2017'de biz 'hayır' oyu için kampanya hazırladık, partimiz yok. Eski Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun, Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP bir liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı 'hayır.' Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık herkes biliyor. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ve emrindeki belediyeler eliyle bize bir kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu, buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.
"AKŞENER BİZİMLE KAVGA ETMEK İSTİYOR"
Akşener'in bu açıklamaları sonrasında konuşan Özgür Özel hem geri vites yaptı hem de Akşener'e gözdağı verdi. Özel "İki ihtimal var. Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor." dedi.
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İ YALANLADI
Bu atışma sonrası gözler CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kimi haklı bulacağı merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Sözcü'ye konuşarak durumu itiraf etti.
"MERAL HANIM DOĞRUYU SÖYLEMİŞ"
Kılıçdaroğlu, Akşener'in "CHP'den bir kuruş para almadıklarına" ilişkin sözlerini doğrularken "İYİ Parti ve CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral Hanım gerçeği söylemiş" ifadeleriyle Özgür Özel'i yalancı durumuna düşürdü.
SAHAYA İNİP DESTEK VERMEYECEK
Kılıçdaroğlu diğer yandan CHP'nin seçim gezilerine katılmayacağını söyledi. "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir" diyen Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in koltuğuna vesayet kuran Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.
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