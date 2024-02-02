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6 Şubat depremi sonrası devlet hangi destekleri sağladı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı...

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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6 Şubat depremi sonrası devlet hangi destekleri sağladı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim töreninin yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

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