Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da: Hizmet siyasetinde üstümüze kimseyi tanımayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"ALEV ALATLI FİKİRLERİYLE ARAMIZDA YAŞAYACAK"

Vefatını yola çıkarken derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamız Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerinden olan Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir.

Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir. Sanayinin, ticaretin lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını ülkemize ve milletimize anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık ve bu yolda yürüyoruz.

Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizin asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah Bursamıza bir kez daha geldiğimizde bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bursa altyapı ve üstyapısıyla Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor.