Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da: Hizmet siyasetinde üstümüze kimseyi tanımayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan sözlerine hayatını kaybeden Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı için başsağlığı mesajıyla başlarken "Eser ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'de yaşanan iç hesaplaşmayı yorumlayan Başkan Erdoğan "CHP'de herkes köşe kapma derdinde. Müttefikine böyle hoyrat davranan şehre neler yapar?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yerel seçimlere ilişkin de konuştu. Erdoğan "Hizmet siyasetinde üstümüze kimseyi tanımayız. Bizim siyasetimiz hayırda yarışmak" sözlerinin ardından Bursa'nın ilçe adaylarını da tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
"ALEV ALATLI FİKİRLERİYLE ARAMIZDA YAŞAYACAK"
Vefatını yola çıkarken derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamız Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerinden olan Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir.
Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir. Sanayinin, ticaretin lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını ülkemize ve milletimize anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık ve bu yolda yürüyoruz.
Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizin asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah Bursamıza bir kez daha geldiğimizde bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bursa altyapı ve üstyapısıyla Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor.
"HİZMETTE ÜSTÜMÜZE KİMSEYİ TANIMAYIZ"
Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları, hiçbir projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız.
Her ki bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia esiyorsa buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla yaptıkları cinlikleri de asla tasvip ediyoruz.
'CHP'DE HERKES BİR KÖŞE KAPMA PEŞİNDE"
Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gerekli cevabı vereceğinden şüphemiz yok. CHP'de herkes bir köşe kapma peşinde. CHP'nin gözü düne kadar ittifak olduğu partileri bile görmüyor. Çiğneyip geçiyor. Ne ülkenin hali ne şehirlerin durumu umurlarında değil. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu şekilde hoyratça davrananların şehirlerimize şefkat göstermesi mümkün mü?
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz sorumluluğumuzun sadece bugüne değil, asıl yeni nesillere olduğunun bilinciyle adımlarımızı atıyoruz. İnsanlarımızın her adımında hep yanında olacak isimlerle şehirlerimizin hizmetine talibiz. Belediye Başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüz de hep onların üzerinde olacak. Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz milletimizin bizati kendisidir.
Tabii bir de siyasi mücadelemizde birlikte ter döktüğümüz, kimi yarım asrı bulan, kimi yakın tarihlerde başlayan yol arkadaşlıklarımız var. Türkiye için ne yaptıysak milletimiz için neyi başardıysak hepsinin mücadelesini onlarla verdik, aldığımız neticelere onlarla ulaştık. Milletimizin huzuruna çıkardığımız adayların her biri de yol arkadaşımızdır. Bu uzun hizmet maratonunda yolda kalanlar, yolunu kaybedenler olmuştur, bundan sonra da olacaktır.
"MİLLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAK"
Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelede, terörle mücadelede, darbecilerle mücadelede, ekonomik tetikçilerle mücadelede yalnız bırakmadıysa inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır.
31 Mart'tan sonraki sandık buluşmamız 2028 Mayıs'ında olacak. Dolayısıyla önümüzde orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. AK Parti olarak biz iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun ülkemizi hedeflerinden koparmama azmi ile hareket ediyoruz.
"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"
Rüzgârın önünde savrulan kuru yapraklar misali kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini bölgemizdeki çok sayıda örnekten biliyoruz, görüyoruz. Türkiye'yi de bu hale getirmek istiyorlar ama başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Milletimiz seçimini gerçek belediyecilikten yaparak heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacaklar.
TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği askeri güce, ekonomik güce kavuşturana kadar durmayacağız. Afetlere dayanıklı dirençli sağlam yerleri kurarak yeni nesil teknolojilere uygun altyapılar üreterek yerel yönetim modellerini güçlendirerek, toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirerek, huzurlu, güvenli kentler kurarak, kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip insanımızın doğduğu yerlerde kalmasını sağlayacak şehirleri kurmakta kararlıyız. İnsanımızın gönlünden kopup gelen bir 'Allah razı olsun' duası bizim için dünyevi ödüllerin tamamına bedeldir.
AK Parti'nin Bursa ilçelerindeki adayları şöyle:
Büyükorhan: Kamil Turan
Gemlik: Refik Yılmaz
Gürsu: Mustafa Işık
Harmancık: Yılmaz Ataş
İnegöl: Alper Taban
İznik: Kağan Mehmet Usta
Karacabey: Ali Özkan
Keles: Ali Doğru
Kestel: Ferhat Erol
Mudanya: Gökhan Dinçer
Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (Cumhur İttifakı)
Nilüfer: Celil Çolak
Orhaneli: Ali Osman Tayır
Orhangazi: Bekir Aydın
Osmangazi: Mustafa Dündar
Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)
Yıldırım: Oktay Yılmaz
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