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Başkan Erdoğan Bursa'da STK'larla buluştu! Muhalefete sert tepki: Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Başkan Erdoğan Bursa’da STK’larla buluştu! Muhalefete sert tepki: Türkiye’nin verilmiş sadakası varmış

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün sabah akşam kavga ediyor. Cumhurbaşkanı adaylarını siyasetten zorla emekle ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına başladılar. Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış." dedi.

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