AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’dan Kandilli Rasathanesine ziyaret: Riskli yapı kalmayacak şekilde hazırlanıyoruz

DEPREMLERE ANINDA TESPİT

Deprem riskiyle birlikte tsunami tehlikesinin de varlığına dikkati çeken Kurum, "Bu manada bir deprem şehri olduğumuz kadar aynı zamanda tsunami tehlikesi de oluşan, depremlerle birlikte yaşama riskimiz var. Kandilli Rasathanemiz, buradaki kıymetli hocalarımız da gerek deniz seviyesindeki değişikliği, tsunami tehlikesini, gerekse depremlerin anlık burada dijital manada tespitlerini yapıyorlar." dedi.

"OLASI AFETLERE TSUNAMİ RİSKİNE KARŞI DA TEDBİRLERİMİZİ ALMAK DURUMUNDAYIZ"

Üniversiteler ve araştırma merkezleriyle 1 Nisan itibarıyla kurmak istedikleri işbirliklerinden bahseden Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Öncelikle erken uyarı sistemleriyle birlikte İstanbul'da en kritik, en önemli binalardaki izolatör sisteminden tutun da buradaki verilerin direkt o binalara, büyükşehir belediyesi sistemine aktarılması...Bu manada gerek doğal gaz hatlarında yapılması gerekenler, gerek ulaşım hatlarında yapılması gerekenleri dijital İstanbul anlayışıyla inşallah birleştirmiş olacağız. Tabii ki kalıcı çözümleri deprem dönüşümüyle, kentsel dönüşümle birlikte atarken bir de olası depremlere karşı yapmamız gerekenleri yine hocalarımızla birlikte çalışıyor olacağız. Gerek bu alanda eğitim yapmış uluslararası kabulü olan hocalarımızla, gerek üniversitelerimizle bu çalışmaları yaparak biz, olası afetlere, tsunami riskine karşı da tedbirlerimizi almak durumundayız. Bunu el birliğiyle, bilimin ışığında, bilim insanlarıyla beraber yapacağız. Hocalarımızın da bugün fikirlerini bir kez daha almış olduk. Onlar da milletimizin, İstanbulluların farkındalığının geliştirilmesi, bu sürece katkı sağlamak adına her türlü özveriyi zaten gösteriyor. Bundan sonra da inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle yapacağımız bir protokolle Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile artık iç içe, tüm verileri alan, tüm verileri anlık aktaran, bu verilere ilişkin tespitleri, tedbirleri alan bir belediyemiz, belediye anlayışımız olacak ve el birliği içerisinde bu süreci yönetiyor olacağız."